서울Pn

검색

QR 찍으면 직원이 주유 지원…서울시, 이동 약자

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

간선도로변 개발 잠재력으로 도시 활력↑…‘2040

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“사장님, 저희가 지켜드릴게요”…서초구, 블랙컨슈

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“AI 시대 유망 직업은”…서울 강서구, 중학생

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 제철 농산물 이용한 고혈압·당뇨 관리 교육

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 21일부터 1회차 선착순 신청


  •
서울시, 제철 농산물 이용 교육
2025년 서울시 농업기술센터가 진행한 제철 농산물 교육에 참여한 시민들이 요리를 하고 있다.
서울시 농업기술센터 제공


서울시가 고혈압이나 당뇨 등 만성질환을 우려하는 중장년층을 위해 제철 농산물로 건강한 식단을 배울 수 있는 무료 교육 프로그램을 운영한다.

서울시 농업기술센터는 제철 농산물을 활용한 저염·저당 식생활과 채소와 단백질의 균형 잡힌 섭취 방법을 알려주는 ‘2026년 하반기 제철농산물 이용 교육’을 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 고혈압·당뇨 식생활 관리를 주제로 진행된다. 주요 만성질환의 특징, 예방·관리법 등을 알아보고, 제철 농산물을 활용한 저염·저당 식단을 직접 만들어보는 시간도 있다.

교육은 오는 27일과 다음달 24일, 9월 21일 세차례 예정됐다. 각각 돼지고기꽈리조림과 보리얼갈이김치, 가지불고기와 토마토배추김치, 닭고기유자소스조림과 아스파라거스양배추김치를 실습할 수 있다.

오는 21일 오전 10시부터 서울시 공공서비스예약 홈페이지에서 1회차 참가자 30명을 선착순으로 모집한다. 이후 교육은 30명씩 순차적으로 모집한다. 서울시민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 “건강 증진과 지역 농산물 소비 확대를 함께 실현할 수 있는 다양한 시민 맞춤형 교육을 지속해서 운영하겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

밤에도 머물고픈, 글로벌 톱3 서울의 새 ‘경제금광

오세훈 “외인관광객 2000만 시대 골목상권 회생, 양극화 완화 전략” ‘나이트메이어’ 신설, ‘야장’ 육성 남산·DDP에 특구… 8월 종합계획

‘서울의 자부심’ 된 중랑장미축제

올해도 9일간 307만명 ‘대성황’ 구민 1만명 참여… ‘주인공’으로 류경기 청장 “한국 대표축제로”

치매 어르신 지키는 영등포 AI관제센터

인상착의 확인해 2시간 만에 발견 ‘AI 실종자 고속검색 시스템’ 효과

노원 ‘재건축 쾌속추진단’으로 정비사업 속도

제도개선·공정촉진팀 공식 출범 ‘우리동네 슈퍼맨’ 현장 문제 해결

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr