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광양시, 박성현 시장 취임 축하 백미 287포 지역사회에 전달

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백미 3.37t, 복지시설·취약계층에 전달


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광양시가 박성현 광양시장 취임 축하로 기탁받은 백미 287포를 복지시설과 취약계층에 전달했다.


광양시가 박성현 광양시장 취임을 축하하며 시민과 기관·단체 등으로부터 기탁받은 백미 287포(총 3.37t) 전량을 지역 내 복지시설과 취약계층에 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

기탁된 백미는 취임을 축하하기 위해 전달된 총 3.37t(10㎏ 237포, 20㎏ 50포)이다. 광양시는 축하의 의미를 시민과 함께 나누자는 박 시장의 뜻에 따라 전량을 지역사회에 환원했다.

백미는 노인·장애인 복지시설과 무료급식소를 비롯해 지역사회보장협의체, 통합사례관리 대상자, 경로당 등 도움이 필요한 이웃들에게 전달됐다. 특히 무료급식 운영과 취약계층 식생활 지원, 복지 사각지대 대상자 지원 등에 활용돼 어려운 이웃의 식생활 안정과 지역사회 나눔문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.

박성현 광양시장은 “취임을 축하하며 보내주신 따뜻한 마음을 시민들과 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 나눔문화를 확산하고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움이 되는 따뜻한 복지행정을 추진해 나가겠다”고 말했다.


광양 최종필 기자
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