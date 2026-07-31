서울Pn

검색

9월부터 서울도 ‘모두의카드’… 청년혜택 만 39

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초에서 주차 어디에 하지? 공영주차장 25곳 실

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파 어린이라면 ‘박,캉스’ 떠나요

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용왕산서 로맨틱 불꽃크루즈 볼까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 첫 공공기관 통합채용 14개 기관 110명 선발

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올 하반기 서울경제진흥원·시농수산식품공사 등


  •
서울시청사 전경
서울시 제공


서울시가 처음으로 산하 공공기관 통합채용을 실시한다.

시는 31일 올 하반기 산하 14개 공공기관에서 총 110명을 선발한다고 밝혔다.

각 기관이 개별적으로 운영하던 원서 접수와 필기시험을 서울시가 일괄 실시해 응시자의 혼선을 줄이고 채용의 공정성을 높이기 위한 조치다. 이번 통합채용에는 ▲서울시농수산식품공사(12명) ▲서울의료원(5명) ▲서울연구원(3명) ▲서울경제진흥원(19명) ▲세종문화회관(5명) ▲서울시여성가족재단(8명) ▲서울시복지재단(4명) ▲서울문화재단(2명) ▲서울시평생교육진흥원(3명) ▲서울시50플러스재단(11명) ▲서울AI재단(2명) ▲120다산콜재단(15명) ▲서울관광재단(9명) ▲서울투자진흥재단(12명)이 참여한다.

이날 통합채용 공고가 공개되고 원서접수는 8월 13~20일 서울시 공공기관 통합채용 홈페이지에서 진행된다. 필기시험은 9월 19일에 실시하고 필기시험 합격자는 10월 12일 발표한다.

시는 이번 통합채용을 시작으로 청년 등 구직자에게 다양한 취업 기회를 제공하는 한편 공정하고 예측 가능한 채용 체계를 구축한다는 목표다.

김설희 서울시 재정기획관은 “이번 통합채용을 통해 역량 있는 인재가 서울시 공공기관의 다양한 일자리에서 능력을 펼칠 수 있기를 기대한다”며 “응시자는 기관별 자격요건과 시험과목 등을 꼼꼼히 확인해 채용 준비에 착오가 없기를 바란다”고 말했다.

박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

휴가 중 청년 찾은 오세훈…“부모 형편에 꿈 작아져

서울런 회원·대학생 멘토 80명과 소통 무더위 쉼터·성수대교 점검 등 현장 일정

성동에는 ‘청렴 DNA’가 있다[현장 행정]

구민과 함께하는 청렴콘서트

안전요원 더해 부모 걱정 덜었다… 모두 신나는 마포

유동균 구청장, 워터파크 점검

재개발 지연? 용산에선 어림없다

자치구 첫 갈등관리조정관 위촉 김경대 청장 “정비사업 차질없게”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr