은평에서 피어나는 지구촌 하모니…13일 ‘국제연합발표회 은평하모니’

오는 13일 상명대학교 상명아트센터 계당홀에서 열리는 ‘국제연합발표회 은평하모니’ 포스터. 은평구 제공


서울 은평구는 오는 13일 상명대학교 상명아트센터 계당홀에서 ‘국제연합발표회 은평하모니’를 연다고 8일 밝혔다.

이번 발표회는 은평미래교육지구 사업 지역연계 학생성장지원 프로그램 중 하나로 예술을 통해 청소년들이 서로 소통하고 성장하는 과정을 지역사회와 공유하는 뜻깊은 자리로 마련된다.

올해는 중국, 싱가포르 등 해외 어린이·청소년들이 참여해, 국경을 초월한 우정과 화합의 무대를 선보일 예정이다. 다양한 국적의 청소년들이 함께 어우러져 연주하는 이번 발표회는 문화 다양성과 상호이해의 가치를 직접 경험할 수 있는 소중한 장이 될 것으로 기대된다.

총 14개 팀과 상명대학교 멘토단이 함께 무대를 꾸밀 예정이다. 1부에는 ▲선일여중 앙상블 오케스트라 ▲선일빅데이터고등학교 오케스트라 ▲쥬빌리 청소년오케스트라 ▲서울 은빛초 소리아라 합창단 ▲숭실소년관현악단 ▲숭실소년합창단이 공연을 선보인다.

2부에는 ▲신도중 오케스트라 ▲마을속학교 오케스트라 ▲은평Youth 오케스트라 ▲마을속학교 합창단 ▲Sinfonini Chamber Ensenble(싱가포르) ▲예그리나 중창단 ▲불광초등학교 합창단 ▲꿈의 오케스트라 은평이 발표회를 연다.

김미경 은평구청장은 “이번 발표회는 학생들의 올바른 성장을 돕기 위해 애써온 은평미래교육지구의 소중한 결실”이라며 “다양한 국적과 배경의 청소년들이 음악을 통해 하나로 어우러지는 감동의 하모니를 경험하는 특별한 시간이 될 것”이라고 말했다.

임태환 기자
