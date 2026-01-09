‘차의 고장’ 보성, 문화시설 이용객 52만명 돌파

서울Pn

수익금 29억원… 27.3% 늘어나
봇재·차박물관 등 관광거점 성장

‘차의 고장’ 전남 보성군의 차문화시설 이용객들이 급증하고 있다.

보성군은 지난해 관내 차문화시설을 운영한 결과 총 이용객 52만 3359명, 수익금 29억 2500만원을 기록하며 전년 대비 이용객과 수익 모두 뚜렷한 성장세를 보였다고 8일 밝혔다. 2024년 대비 이용객은 4만 5305명(9.48%), 수익금은 3억 6100만원(27.31%) 늘어난 수치다. 보성 차문화에 대한 대중적 관심 확대와 관광 수요 회복이 실질적인 성과로 이어진 것으로 분석된다.

차문화 관광 거점 시설인 ‘봇재’는 지난해 이용객 13만 1266명, 수익금 7억 300만원을 기록했다. 2024년 대비 이용객은 11.81%, 수익금 14.15% 증가한 실적이다.

한국차박물관은 2025년 이용객 13만 5384명으로 전년 대비 11.63% 늘었고, 율포해수녹차센터는 같은 해 이용객 25만 6709명, 수익금 21억 3500만원을 기록하며 전년 대비 이용객 7.24%, 수익금은 14.81% 증가했다.

보성군 차문화시설은 관광객 유입을 통한 숙박·음식점·특산물 판매 등 지역 상권 활성화는 물론 녹차 원료 소비 확대를 통해 차 재배 농가와 관광산업 간 선순환 구조를 만들고 있다. 특히 차를 주제로 한 체험·휴양·교육 콘텐츠는 보성만의 차별화된 관광 경쟁력을 강화하고, 지역 일자리 창출, 지속 가능한 관광 기반 조성에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.


보성 최종필 기자
2026-01-09
