박승진 서울시의원, 중랑구 학부모연합회와의 간담회 개최

중랑구 학부모연합회를 서울시의회로 초청해 현안에 대해 학부모들로부터 직접 청취

“중랑구 학교들에 교육청 예산이 적극 투입될 수 있도록 최선의 노력 다할 것”



중랑구 학부모연합회와 기념촬영하는 박승진 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)이 지난 5일 서울시의회에서 중랑구 학부모연합회와의 간담회를 개최, 중랑구 학교들의 현안 청취 및 해결방안을 모색했다.박 의원은 서울시의회를 찾은 중랑구 학부모연합회 회원들과 서울시의회 본관 회의장에 방문해 의정활동이 이뤄지는 현장에 대해 안내하고, 변함없이 중랑구를 위한 의정활동을 할 것을 약속했다.이어진 간담회에서는 학부모들로부터 중랑구 학교들이 당면한 현안에 대해 청취하고, 서울시의회 차원에서의 해결방안을 모색하였다. 서울시교육청의 예산이 중랑구 학교에 적극 투입될 수 있도록 2026년 예산안 편성에 힘쓰겠다는 약속도 덧붙였다.박 의원은 중랑구의회 재선 의원과 박홍근 국회의원(중랑구을) 보좌관으로 활동한 후, 서울시의원이 된 후에도 지역위원회 사무국장을 맡고 있어 중랑구 여러 현안들의 해결과 ‘교육1번지 중랑’을 위한 교육환경 개선에 앞장서고 있다.지난 6월 서울시의회 본회의를 통과한 2025년 제1회 서울시교육청 추가경정예산에 중랑구 학교예산 16억원이 편성되도록 노력한 바 있으며, 태릉고등학교 도서관 설립에 기여한 공을 인정받아 태릉고등학교 졸업식에서 감사장을 받기도 했다.박 의원은 평소 관내 학교를 수시로 방문, 학교 관계자와 학부모의 의견을 청취하며 학생들의 교육에 도움을 줄 수 있는 방안을 고심하고 있다. 이번 간담회에서는 중랑구 학부모연합회를 직접 서울시의회로 초청해 의정활동 현장을 직접 보여줌으로써, 긴밀한 유대관계를 통한 중랑구 교육환경 개선에 앞장서겠다는 의지를 표명했다.박 의원은 “중랑구 학부모들의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 실천하는 시의원이 되고자 노력하고 있다”라며 “오늘 들려주신 목소리를 잘 새겨듣고, 2026년 교육청 예산 편성 시에 중랑구 교육환경 개선이 최우선으로 고려되도록 힘껏 노력하겠다”라는 다짐을 밝혔다.온라인뉴스팀