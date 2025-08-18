인천형 ‘N분 도시’ 모형 만든다…유럽 주요도시와 공동연구



인천시청 전경.

인천시는 유럽 주요 도시들과 함께 ‘미래형 생활권 도시계획’을 위한 공동연구를 추진한다고 18일 밝혔다.이번 연구는 유럽연합(EU)의 호라이즌 유럽(Horizon Europe)의 도시혁신 파트너십(Driving Urban Transitions Partnership) 과제로, 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 지원한다.시는 서울대, 인천대, 한국조지메이슨대, 현대자동차, 사이트플래닝 등과 함께 연구에 참여한다. 또 스웨덴 스톡홀롬, 노르웨이 로갈란 등 유럽 선도 도시들과도 공동연구를 진행한다.시는 이번 연구를 통해 시민들이 집에서 체육시설, 공원, 사회복지시설, 유통공급시설(소매점) 등 생활편의시설까지 도달하는 시간을 산출하고 인천만의 모형을 만들 계획이다.세계적인 도시에서는 집에서 15분 이내 이 같은 시설에 도착하는 ‘15분 도시’가 가능하다. 그러나 인천은 신도시와 원도심, 농어촌이 공존하는 공간적 특수성 때문에 일률적인 ‘N분 도시’의 모형을 만들기 힘들다. 이 때문에 시는 이번 연구에서 인천형 N분 도시인 ‘i분 도시’ 모형을 개발하겠다는 것이다.i분 도시는 단순한 도시계획을 넘어 시민이 직접 생활권 경계와 중심지를 제안하는 시민참여형 도시계획 방식으로 추진된다.강남주 기자