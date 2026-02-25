서울 강서구 화곡동 전국 최대 정비사업 시동…5973가구 공급

국회대로 인근 ‘도심 공공주택 복합사업’ 예정지구



강서구 화곡동 정비사업 조감도

서울 강서구 화곡동 ‘도심 공공주택 복합사업’ 조감도.

강서구 제공

서울 강서구는 화곡동 국회대로 인근을 ‘도심 공공주택 복합사업’ 예정지구로 지정·공고했다고 25일 밝혔다.해당 지구는 지하철 2·5호선 까치산역부터 홍익병원 앞 교차로까지 구간이다. 전체 면적은 24만 310.7㎡로 화곡 2·4·8동을 아우른다. 완공되면 총 5973가구가 공급된다. 이는 현재까지 발표된 도심 복합사업 후보지 중 최대 규모다.도심 공공주택 복합사업은 민간 정비사업이 어려워 장기간 정체된 노후 도심에 공공 주도로 주택을 공급하는 사업이다. 주거 시설 외에도 업무 시설, 판매 시설, 산업 시설 등을 함께 조성한다.국회대로 일대는 노후 빌라와 다세대 주택이 혼재된 데다 도로와 공공시설이 부족해 주거 환경 개선이 시급한 지역으로 꼽혔다.이에 강서구는 일조량이나 교통 영향 등을 검토하고, 서울시 사전검토위원회 심의를 거쳐 세부 계획을 구체화했다.앞서 지난해 11월 토지 소유자와 주민을 대상으로 진행된 설명회에는 1300여명이 참여하는 등 관심이 높았다.이번 예정지구는 지정일로부터 1년 안에 주민 3분의 2 이상이 동의하면, 중앙도시계획위원회와 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 복합사업 지구로 최종 지정된다.강서구는 이번 사업이 ‘2040년 강서구 지역균형발전종합계획’과 함께 원도심과 신도심의 균형 발전을 이뤄낼 핵심 사업이 될 것으로 보고 있다.구 관계자는 “이번 예정지구 지정은 화곡동 일대 원도심의 주거 환경을 획기적으로 개선하고 강서구 균형 발전을 앞당기는 중요한 이정표”라며 “해당 사업은 전국 최대 규모인 만큼 적극적인 행정 지원으로 구민의 소중한 삶의 터전을 명품 주거단지로 만들겠다”고 밝혔다.김주연 기자