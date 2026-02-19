경콘진, ‘AI 시대의 콘텐츠 창업가들’ 발간…AI 전환기 콘텐츠 산업 최전선 기록

서울Pn

경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석, 경콘진)이 운영하는 판교 경기문화창조허브가 인공지능(AI) 전환기 콘텐츠 산업의 최전선을 기록한 도서 ‘AI 시대의 콘텐츠 창업가들(Content Startup Leaders: The Age of AI)’을 발간했다.

이 도서는 일반 서점 유통용이 아닌 기록 보관 성격의 비매품 출판물이다. 2025년 한 해 동안 판교 경기문화창조허브에서 진행된 창업·투자·마케팅 지원 사업의 성과를 한 권에 담아 관계 기관, 참여 기업, 투자자 및 산업 관계자들에게 배포될 예정이다.

책에는 XR(확장 현실)·가상 현실, 콘텐츠·미디어, 에듀테크·헬스케어, 라이프·산업 AI 등 다양한 분야에서 활동하는 스타트업 40개 사의 인터뷰와 사례가 수록됐다. 단순한 성공담에 그치지 않고, 창업 초기의 시행착오와 의사결정 맥락을 함께 담아 현장성을 강화했다.

특히 판교 경기문화창조허브가 운영한 IR(투자자 대상 홍보) 인터뷰 및 마케팅 지원 프로그램을 통해 제작된 영상과 기사 콘텐츠를 바탕으로, 기획부터 교정·디자인·내지 구성까지 전 과정을 체계적으로 진행해 완성도를 높였다.

발간사와 에필로그에서는 “고객뿐 아니라 투자자에게 말하는 법”을 핵심 메시지로 제시한다. 기술과 아이디어의 우수성만으로는 시장과 자본을 설득하기 어렵다는 현실 속에서 투자자 관점의 스토리텔링과 데이터 기반 커뮤니케이션의 중요성을 짚었다. 이는 창업 지원 기관의 역할이 단순 공간·자금 제공을 넘어 투자 연결과 성장 전략 설계로 확장되고 있음을 보여준다.


안승순 기자
