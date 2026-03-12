노원구, 노원교육플랫폼 진학아카데미 운영

서울Pn

“정확한 정보로 진학 방향성 설계해야”

서울 노원구가 공신력 있는 교육 정보 제공을 위해 ‘노원교육플랫폼 진학아카데미’를 운영한다.

노원구는 노원교육플랫폼 진학아카데미에서 공교육 기반 전문 강사를 초청해 변화하는 입시 제도와 교육 과정 정보를 안내하고 있다고 12일 밝혔다. 상반기 진학아카데미는 오는 26일과 다음 달 2일 노원교육플랫폼 대강의실에서 진행된다. 노원구에 거주하거나 지역 내 학교에 재학 중인 중학생부터 고등학교 2학년 학생과 학부모가 대상이다.


  •
지난해 11월 노원구청에서 열린 노원교육플랫폼 진학아카데미에서 참가자들이 강사의 설명을 듣고 있다. 노원구 제공


첫 강의는 서울시교육청 교육연구정보원 추천 강사가 변화하는 대입 제도 흐름과 중장기적인 입시 준비 방향을 설명한다. 두 번째는 ‘고교학점제의 이해와 과목 선택’을 주제로 진행된다. 고교학점제 도입에 따른 교육과정 변화와 과목 선택 전략을 중심으로 학생들의 진로 설계에 필요한 정보를 안내할 예정이다. 노원교육플랫폼은 학생과 학부모가 맞춤형 교육 서비스를 한 곳에서 무료로 이용할 수 있는 공공 교육지원 시설이다.

오승록 구청장은 “입시 환경이 빠르게 변화하는 만큼 검증되지 않은 정보에 흔들리지 않고 정확한 정보를 바탕으로 진학 방향성을 설계하는 것이 중요하다”며 “노원교육플랫폼 진학아카데미가 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
