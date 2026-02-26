경기일자리재단, ‘경기청년 맞춤형 채용지원 서비스’ 참여자 150명 모집

서울Pn

경기도일자리재단은 3월 4일부터 18일까지 도내 청년 구직자의 취업 경쟁력 강화를 위한 ‘경기청년 맞춤형 채용지원 서비스’의 2026년 1기 참여자 150명을 모집한다.

모집 대상은 공고일 기준 경기도에 거주하는 18세 이상 39세 이하 미취업 청년이다.

이 서비스는 직업상담사를 1대 1로 매칭해 개인별 취업 준비 상황을 진단하고 맞춤형 컨설팅을 제공하는 사업이다. 재단은 청년의 역량과 희망 직무에 맞춘 전략 수립을 지원하며, 단계별 취업역량 강화 프로그램으로 체계적인 취업 준비를 돕는다.

참여자는 ▲이력서·자기소개서 첨삭 ▲면접 코칭 ▲취업특강 ▲면접캠프 ▲AI 모의면접 ▲전·현직자 멘토링 등 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.

‘경기청년 맞춤형 채용지원 서비스는 2016년 시행 이후 도내 청년의 취업 성과 향상에 기여해 왔다. 지난해에는 참여자 450명 중 371명이 일자리를 찾아 82.4%의 취업률을 기록했다.


안승순 기자
