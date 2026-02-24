‘농업용 저수지의 화려한 변신’…‘안성 칠곡호수공원’, 3월 27일 개장



3월 27일 개장을 앞둔 ‘안성 칠곡호수공원’(안성시 제공)

경기 안성시는 ‘안성 호수관광벨트 조성사업’의 두 번째 결실인 칠곡호수공원을 오는 3월 27일 정식 개장한다고 밝혔다. 개장에 앞서 3월 26일 오후 7시에는 준공식을 한다.이번 사업은 지난해 큰 인기를 끈 금광호수 하늘전망대에 이은 호수관광벨트 조성 프로젝트의 하나로 추진됐다. 시는 기존 농업용 저수지의 기능을 넘어 시민과 관광객이 머물며 즐길 수 있는 체류형･관광형 호수로 재정비했다.칠곡호수공원은 ‘노을빛이 아름다운 호수’라는 특성을 극대화했다. 시는 하루 중 가장 아름다운 낙조를 감상할 수 있도록 공원 곳곳에 전망 공간과 휴식 공간을 배치해 방문객들에게 힐링의 시간을 선사할 계획이다.칠곡호수의 핵심 콘텐츠인 음악분수 ‘기억의 빛’은 안성의 역사성을 현대적 감각으로 재해석했다. 남한 내 유일한 전국 3대 실력 항쟁지였던 지역의 자부심을 담아 국내 최초 3.1운동 콘셉트 음악분수가 연출된다.칠곡호수공원은 또 단순한 휴식 공간을 넘어, 지역 주민 소득 창출을 위한 공간이 함께 마련됐다. 공원 내 일부 시설은 주민들이 직접 참여해 운영할 수 있도록 계획되어, 관광 활성화가 지역 주민 실익으로 이어지는 ‘지속 가능한 상생 모델’로 운영될 예정이다.김보라 안성시장은 “칠곡호수는 노을이 아름다운 자연경관에 지역의 역사적 가치와 음악분수를 덧입힌 특별한 공간”이라며 “시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 완성도 높은 공간을 선보이기 위해 막바지 준비에 최선을 다하고 있으니 많은 관심과 기대를 바란다”고 밝혔다.안승순 기자