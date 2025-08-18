이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘2025 혁신리더 의정대상’ 수상

교통분야 시민의 삶의 질 향상 위한 의정활동의 공로 인정받아

이 위원장 “시민의 목소리 적극 청취, 시민편의 개선 위해 앞으로도 최선 다할 것”

이병윤 서울특별시의회 교통위원장(국민의힘·동대문구1)은 지난 13일 ‘2025 혁신리더 의정대상’에서 ‘지자체 의정부문’ 의정대상을 수상했다.이 위원장은 동대문구 3선 의원과 동대문구의회 의장을 지냈으며, 제11대 전반기 교통위원회 부위원장 및 제11대 후반기 교통위원회 위원장을 맡아 의정활동을 하고 있다.이번 수상은 이 위원장이 그간 서울시의회 교통위원장으로서 서울시 교통분야의 실질적인 변화를 이끌 뿐만 아니라 동대문구 지역사회의 발전을 위해 다양한 의정활동에 대한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.이 위원장은 “그동안 서울시민의 목소리를 적극 청취하고 끊임없이 소통해 나가며 시민 편의 개선과 실질적 변화를 위해 의정활동에 힘써왔기에 이번 수상이 더욱 뜻깊게 느껴진다. 앞으로도 서울시 교통 발전뿐만 아니라 동대문구 지역사회 발전을 위해 최선을 다하겠다”라고 각오를 밝혔다.온라인뉴스팀