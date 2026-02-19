서울 양천자원회수시설 현대화 사업 시동

서울Pn

시설 이전·재배치 등 용역 발주
주민 반대로 증설 등 장기 중단

서울시가 양천구 양천자원회수시설 현대화 방안에 관한 용역을 발주했다.

18일 서울시에 따르면 시는 지난 6일 ‘열·환경 플랜트 현대화 방안 기본구상 용역’에 대한 입찰 공고를 게시했다. 현대화 대상은 목동 900-21번지 일대 양천자원회수시설과 목동 열병합발전소 두 곳이다. 이들 시설은 1980년대 중·후반에 세워져 노후한 데다 인접해 있다. 올해 1월부터 생활폐기물 수도권 직매립 금지를 앞두고 양천·노원·강남·마포구 등 서울의 자원회수시설(소각장) 4곳 모두 현대화를 추진 중이지만, 주민 반발로 추진이 여의치 않은 상황과 맞물려 관심이 쏠린다.

이번 용역은 단순 설비 교체 수준이 아니라 시설 이전이나 재배치, 지하화 가능성 등 다양한 방안을 검토한다. 공사 중 시설 운영 방안, 여유 부지 개발이나 도시계획 연계, 환지(토지 교환) 가능성, 사업화와 재원 조달 구조 등을 종합적으로 검토하는 게 핵심이다.

시는 각종 규제 요인을 고려하는 동시에 녹지·편익 시설 등 공공기여로 주민 수용성을 높일 방안도 마련한다. 이를 통해 향후 타당성 조사와 기본계획 수립의 기초 자료로 활용할 방침이다. 용역 기간은 착수 이후 1년간이다.

양천자원회수시설은 양천과 강서, 영등포구 등 3개 자치구의 생활폐기물을 소각하는 시설이다. 하루 처리 용량은 400t으로 강남(900t)·마포(750t)·노원(800t) 등 서울시의 광역 자원회수시설 4곳 중 가장 작다.

서울의 공공 소각장은 노후화로 가동률이 80%대로 떨어지면서 현대화를 통한 증설이 필요하지만, 주민 반발로 진행 과정이 순탄하지 않은 상황이다. 지난달 강남구 주민 400여명을 대상으로 강남자원회수시설 현대화 사업에 대한 설명회가 열렸지만, 하루 처리 용량을 250t 늘리는 방안에 대한 반발이 나왔다. 서울시는 마포에 1000t 규모로 신규 시설 건립을 추진했지만, 지난 12일 열린 항소심에서 입지 결정 고시가 취소됐다. 노원 자원회수시설도 현대화를 위한 기술 진단과 타당성 조사를 진행 중이다.


김주연 기자
2026-02-19 19면
