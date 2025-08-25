광주경찰청, ‘3대 기초질서 지키기’ 캠페인 펼쳐···9월 집중 단속

광주경찰청, 8월 말까지 홍보 캠페인···9월부터 집중 단속



24일 기아 챔피언스필드에서 광주경찰청, 광주자치경찰위원회, 한국교통안전공단 광주전남본부, 한국도로교통공단 광주전남지부, 광주 교통문화연수원 모범운자전자회 등 관계기관들이 ‘3대 기초질서 지키기’ 캠페인을 벌였다. (광주경찰청 제공)

광주경찰청과 자치경찰위원회는 공동체 신뢰를 떨어뜨린는 ‘3대 기초질서’ 위반 행위 근절을 홍보하기 위해 기아챔피언스 필드에서 야구 관람객 2만여명을 대상으로 합동 캠페인을 실시했다고 25일 밝혔다.이번 캠페인에는 광주경찰청, 광주자치경찰위원회, 한국교통안전공단 광주전남본부, 한국도로교통공단 광주전남지부, 광주 교통문화연수원 모범운자전자회 등 관계기관에서 130명이 함께 참여했다.참여자들은 ‘3대 기초질수 준수 중요성’ 등에 대해 집중 홍보하고, 시민 참여 독려를 위한 인스타그램 팔로우, 유튜브 구독 이벤트도 병행해 실시했다.또한, 경기 시작 전 전광판에 기초질서 준수 홍보 영상을 송출하고, 관람객에게 홍보물(야구키링, 의료용 밴드, 물티슈 등)을 전달하는 등 지역사회에 기초질서 지키기 확산 분위기를 조성하는데 힘을 모았다.광주경찰청은 8월 말까지 3대 기초질서 확립 예방 홍보·계도 활동에 집중하고, 9월부터 일상생활 주변 공동체의 신뢰를 저해하는 3대 기초질서 위반행위에 대해 단속을 추진한다.광주경찰청 관계자는 “기초질서 지키기는 안전한 광주를 만들기 위한 최소한의 약속이며, 생활 속 작은 실천이 안전한 광주를 만드는 길인 만큼 기초질서 지키기에 모두 동참해주시길 바란다”고 말했다.임형주 기자