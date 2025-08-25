서울Pn

검색

1시간도 맡길 수 있는 ‘서울형 시간제 전문 어린

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

보이스피싱 막고 악성 민원은 차단하고… 중구 ‘스

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 미디어아트 예술관으로 변한 ‘영동2교’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

제안을 현실로… 양천의 청년정책 발굴 [현장 행정

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

순천시장애인체육회 어울림클럽, ‘전국 최초 장애인 스포츠클럽 선정’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

문화체육관광부···전국 5개 클럽 지정


  •
순천시장애인체육회 어울림클럽 관계자들이 순천시어울림체육센터에서 장애인형 지정스포츠클럽 선정 기념사진을 촬영하고 있다.


순천시장애인체육회 소속 ‘순천시어울림클럽’가 전국 최초로 문화체육관광부 장애인형 지정스포츠클럽으로 선정됐다. 이번 선정은 스포츠클럽법 제정 이후 처음 시행된 사업으로 문화체육관광부는 전국 5개 클럽을 지정했다.

순천시어울림클럽은 지난달 최종 심사를 거쳐 장애인형 지정스포츠클럽으로 확정됐다. 이에 따라 오는 2028년 7월까지 3년간 매년 운영비 2900만원을 지원받는다.

순천시장애인체육회 어울림클럽은 순천시어울림체육센터를 기반으로 배드민턴, 탁구, 볼링 등 3개 종목으로 활동중이다. 앞으로 장애인과 비장애인이 함께할 수 있는 맞춤형 프로그램을 운영하게 된다.

노관규 시장은 “순천에서 어울림체육센터 개관 이후 전국 최초로 장애인형 지정스포츠클럽에 선정돼 매우 기쁘다”며 “이를 계기로 장애인과 비장애인들이 함께 어우러져 건강한 삶과 여가 활동을 즐길 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“폭염에 지친 몸 식혀요”… 성북 물놀이터 3곳 인

장석어린이공원 등 지난달 조성 예상 40% 넘은 2만 7000명 몰려

구로의 치매 가족 안전망 ‘G브로 수호대’

야간에 ‘환자’ 실종 대응 모의 훈련 경찰·방범대·봉사단 등 150명 참여

광진구, 중곡동 용마경로당 친환경·에너지 고효율 복

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr