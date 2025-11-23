“겨울엔 산타 마을로”… 전국 곳곳 관광객 유치 축제 열린다

봉화 새달 20일부터 58일 동안 행사

광주송정역 일대 겨울철 명소 조성

부산 27일부터 ‘크리스마스 빌리지’



경북 봉화군에 있는 전국 유일의 산타 테마 마을인 분천 산타마을.

봉화군 제공

광주 광산구가 최근 송정역광장에 조성한 성탄트리.

광산구 제공

인천 계양구가 최근 경인아라뱃길 수변공간인 계양아라온에 조성한 트리마을.

계양구 제공

지자체들이 관광 비수기인 겨울철 관광객 유치를 위해 산타 마을 운영과 축제 등을 펼치고 있다.경북 봉화군은 다음달 20일부터 내년 2월 15일까지 58일간 전국 유일의 산타 테마 마을인 분천 산타마을을 운영한다고 23일 밝혔다. 올해는 ‘산타와 함께하는 겨울 이야기’를 주제로 각종 공연과 체험 프로그램이 마련된다.특히 올해는 전망대·숙박시설 등 다양한 편의시설이 잇따라 개장한다. 루돌프 썰매를 형상화한 전망대는 가로 90m, 세로 40m 규모로 분천마을과 국도 36호선 일대를 조망할 수 있도록 설계됐다. 산타열차와 연계한 포토존·경관조명도 함께 조성돼 야간에도 즐길 수 있는 공간으로 꾸며진다.경기 오산시는 다음달 31일까지 오산역 광장과 아름다로 상권 일대에서 ‘2025 오(Oh)! 해피 산타 마켓’을 개최한다. 오산시의 대표 겨울 축제인 이번 축제는 도심 썰매장 운영, 다양한 공연, 각종 체험 부스 및 먹거리 부스 운영 등으로 꾸며진다. 오산역 광장에는 도심형 썰매장 등으로 꾸며지는 산타동화마을이 조성돼 운영된다.광주 광산구는 최근 루돌프 마차와 산타 집, 선물상자 등을 빛 조형물로 꾸며놓은 ‘산타 마을’을 송정역광장 주변에 조성했다. 광주송정역 일대를 시민이 머무는 겨울철 대표 명소로 만들기 위해서다. 시는 성탄절을 앞둔 다음달 20일에는 지역 축제를 열고 퍼레이드와 공연, 체험 행사를 열 계획이다.부산의 상징 공간인 영화의전당은 올겨울 공연장과 예술영화관을 ‘남쪽의 산타 마을’로 꾸며 ‘크리스마스 빌리지 부산 2025’를 개최한다. 영화의전당 상징 구조물인 ‘빅 루프’에는 북유럽식 오로라 조명이, 광장에는 높이 10m의 대형 트리와 인공 눈 장치가 설치된다. 곳곳에는 겨울 영화 속 캐릭터들이 등장하고, 아이들이 참여하는 미션형 퀘스트와 인터랙티브 체험도 마련된다.빌리지는 오는 27일부터 다음달 21일까지 매주 목요일부터 일요일까지 운영된다. 크리스마스 주간인 다음달 22일부터 25일까지는 연속으로 진행된다. 운영 시간은 오전 11시부터 밤 10시까지다.인천시 계양구는 내년 1월까지 경인아라뱃길 수변공간인 계양아라온에서 크리스마스 페스타를 연다. 지난 20일 계양아라온 북단에 높이 10ꏭ의 대형 트리를 설치하고 각종 조형물과 포토존 등으로 구성된 트리 마을을 조성했다.봉화 김상화 기자