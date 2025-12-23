양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달

이기재 구청장 “서울시와 협력”

지난 17일 ‘목동선·강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명부 전달식에 참석한 이기재(가운데) 서울 양천구청장.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’에 동의하는 주민 6만 5000명의 서명을 모아 지난 17일 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 서명운동은 지난 9월 15일부터 11월 30일까지 약 2달 동안 온오프라인으로 진행됐다. ﻿구는 서명부를 서울시와 국토교통부, 기획재정부, 서울연구원 등 관계기관에 전달해 재추진을 공식 건의할 계획이다.목동선은 신월동과 ﻿당산역을 잇는 노선이고, 강북횡단선은 목동역에서 ﻿청량리역까지 연결된다. 두 노선은 지난해 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 중단됐다. 구는 목동아파트 재건축·서부트럭터미널 개발·신월동 지역 재개발 등으로 급증할 인구 및 교통수요에 선제적으로 대응하려면 목동선과 강북횡단선은 반드시 추진돼야 한다고 설명했다.이기재 구청장은 ﻿“서명부를 관계기관에 전하고, 서울시와 긴밀히 협력해 반드시 재추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자