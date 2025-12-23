서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

성북, 2025년 서울시 민원서비스 평가 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 독산2구역 조합설립추진위원회 구성 승인

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인쇄 소상공인 재정착 지원…세운 공공임대시설 만든

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마포구에선 ‘엄빠랑 아이스링크’가 무료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

주민 6만 5000명 서명부 전달
이기재 구청장 “서울시와 협력”
지난 17일 ‘목동선·강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명부 전달식에 참석한 이기재(가운데) 서울 양천구청장.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’에 동의하는 주민 6만 5000명의 서명을 모아 지난 17일 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 서명운동은 지난 9월 15일부터 11월 30일까지 약 2달 동안 온오프라인으로 진행됐다. ﻿구는 서명부를 서울시와 국토교통부, 기획재정부, 서울연구원 등 관계기관에 전달해 재추진을 공식 건의할 계획이다.

목동선은 신월동과 ﻿당산역을 잇는 노선이고, 강북횡단선은 목동역에서 ﻿청량리역까지 연결된다. 두 노선은 지난해 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 중단됐다. 구는 목동아파트 재건축·서부트럭터미널 개발·신월동 지역 재개발 등으로 급증할 인구 및 교통수요에 선제적으로 대응하려면 목동선과 강북횡단선은 반드시 추진돼야 한다고 설명했다.

이기재 구청장은 ﻿“서명부를 관계기관에 전하고, 서울시와 긴밀히 협력해 반드시 재추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
2025-12-23 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

교육 정책은 현장이 답… 용산 ‘맹모의 열정’

18개 학교 학부모들과 간담회

송파구민 99% “송파구 살기 좋다”

녹지·환경, 문화·관광 등 호평

광진구, 1인가구지원센터 3주년…“나 혼자 가구의

광진구 전체 가구 중 1인 가구 45% 넘어… 맞춤형 지원 정책 주력

세금도 대출도 무릎 탁, 엄지척… 강남  中企 행정

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr