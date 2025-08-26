청년 작가들과 함께 만든 문화도시[현장 행정]

매년 특별전시회 여는 전성수 구청장의 동행
|지난 21일 서울 서초구 서울교대 샘미술관에서 열린 ‘서초청년작가 특별전시회’ 개막 행사에서 도슨트 투어가 진행되고 있다. 맨 오른쪽부터 장신호 서울교대 총장, 김지훈 서초구의원, 전성수 서초구청장.
서초구 제공
“문화예술도시 서초를 향해 청년 작가들과 함께 나아가고, 청년 작가들의 활동이 더욱 빛날 수 있도록 뒤에서 열심히 뒷받침하겠습니다.”
전성수 서울 서초구청장은 지난 21일 서울교대 샘미술관에서 열린 ‘서초청년작가 특별전시회’(SYAF) 개막 행사에서 “우리 청년 작가들 덕분에 우리 구민들이 예술을 향유할 수 있고, 품격 있는 서초를 만들어 갈 수 있다”며 이같이 말했다.
●“예술 열정 성심껏 지원”
올해로 4회째를 맞은 특별전시회는 카페, 정류장, 분전함 등 지역 곳곳을 ‘작은 미술관’으로 만드는 ‘서초청년갤러리’ 사업의 연장선에서 마련됐다. 청년 작가들에게 실제 미술관 전시 경험과 함께 관람객과의 소통 기회를 제공한다는 취지다. 전 구청장은 “매년 전시회를 찾고 있는데, 올해 행사는 더욱 빛이 나는 것 같다”며 “시간이 지날수록 여러분들이 가진 예술 열정이 더욱 뜨겁게 빛나고 있다. 이런 자리를 더욱 많이 만들어야겠다”고 강조했다.
이어 전시회 장소를 제공한 서울교대 장신호 총장은 “서초구와 함께 서울의 문화예술을 선도하는 중심 역할을 할 수 있도록 서울교대가 열심히 지원하겠다”고 했다.
이날 개막 행사에서는 몽스터, 이민정, 김보경 작가 등 청년 작가 3명이 직접 자신의 작품을 소개하는 도슨트 투어 시간도 마련됐다. 이들은 각자 작품을 만들 당시 에피소드와 작품의 의미 등을 설명하며 관람객의 이해를 도왔다.
●카페·정류장 등에 작품 전시도
한편 서초구는 서초청년갤러리 사업을 통해 매년 지역 내 청년 작가들의 작품을 카페, 버스 정류장 등에 전시하고 있다. 올해는 양재역 1번 출구부터 서초청년센터에 이르는 180m의 보행 구간에 고보라이트를 설치해 빛으로 작품을 구현하는 전시에 나서기도 했다.
안석 기자