청년 작가들과 함께 만든 문화도시[현장 행정]

매년 특별전시회 여는 전성수 구청장의 동행



지난 21일 서울 서초구 서울교대 샘미술관에서 열린 ‘서초청년작가 특별전시회’ 개막 행사에서 도슨트 투어가 진행되고 있다. 맨 오른쪽부터 장신호 서울교대 총장, 김지훈 서초구의원, 전성수 서초구청장.

서초구 제공

“문화예술도시 서초를 향해 청년 작가들과 함께 나아가고, 청년 작가들의 활동이 더욱 빛날 수 있도록 뒤에서 열심히 뒷받침하겠습니다.”전성수 서울 서초구청장은 지난 21일 서울교대 샘미술관에서 열린 ‘서초청년작가 특별전시회’(SYAF) 개막 행사에서 “우리 청년 작가들 덕분에 우리 구민들이 예술을 향유할 수 있고, 품격 있는 서초를 만들어 갈 수 있다”며 이같이 말했다.●“예술 열정 성심껏 지원”올해로 4회째를 맞은 특별전시회는 카페, 정류장, 분전함 등 지역 곳곳을 ‘작은 미술관’으로 만드는 ‘서초청년갤러리’ 사업의 연장선에서 마련됐다. 청년 작가들에게 실제 미술관 전시 경험과 함께 관람객과의 소통 기회를 제공한다는 취지다. 전 구청장은 “매년 전시회를 찾고 있는데, 올해 행사는 더욱 빛이 나는 것 같다”며 “시간이 지날수록 여러분들이 가진 예술 열정이 더욱 뜨겁게 빛나고 있다. 이런 자리를 더욱 많이 만들어야겠다”고 강조했다.이어 전시회 장소를 제공한 서울교대 장신호 총장은 “서초구와 함께 서울의 문화예술을 선도하는 중심 역할을 할 수 있도록 서울교대가 열심히 지원하겠다”고 했다.26일까지 진행하는 이번 전시회에는 서초청년갤러리 작가 58명이 2점씩 총 116점의 작품을 출품했다. 전시장은 작품 감상 공간뿐만 아니라 작가 포트폴리오를 비치한 ‘도록존’, 작품 기반 굿즈를 전시·판매하는 ‘굿즈존’ 등으로 구성됐으며, 30만원 이하 작품을 소개하는 ‘언더30 프로젝트’도 진행됐다. 특히 지난해부터 기획한 ‘언더30 프로젝트’는 관람객들에게 구매 장벽을 낮춰 합리적인 가격에 작품을 구매할 수 있도록 하고 청년 작가들에게는 실질적인 지원이 확대될 수 있도록 하기 위한 것이라고 구는 설명했다.이날 개막 행사에서는 몽스터, 이민정, 김보경 작가 등 청년 작가 3명이 직접 자신의 작품을 소개하는 도슨트 투어 시간도 마련됐다. 이들은 각자 작품을 만들 당시 에피소드와 작품의 의미 등을 설명하며 관람객의 이해를 도왔다.●카페·정류장 등에 작품 전시도한편 서초구는 서초청년갤러리 사업을 통해 매년 지역 내 청년 작가들의 작품을 카페, 버스 정류장 등에 전시하고 있다. 올해는 양재역 1번 출구부터 서초청년센터에 이르는 180m의 보행 구간에 고보라이트를 설치해 빛으로 작품을 구현하는 전시에 나서기도 했다.안석 기자