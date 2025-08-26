수원시-코나아이, ‘새빛톡톡·경기지역화폐 플랫폼 연동 업무협약’ 체결



26일 현근택 수원시 제2부시장(오른쪽 3번째)과 코나아이㈜ 변동훈 부사장(왼쪽 3번째) 등 ‘새빛톡톡·경기지역화폐 플랫폼 연동 업무협약식’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시와 경기지역화폐 운영 대행사인 코나아이㈜가 26일 수원시청에서 ‘새빛톡톡·경기지역화폐 플랫폼 연동 업무협약’을 체결했다.협약에 따라 경기지역화폐 앱에 새빛톡톡 홍보 배너와 모바일 아이콘을 추가하고, 핵심 콘텐츠(시민제안·설문투표) 이미지를 실어 시민들이 경기지역화폐 앱에서 새빛톡톡을 쉽게 접할 수 있게 된다.수원페이 가입 회원 정보를 토대로 간편하게 새빛톡톡에 가입하고, 새빛톡톡 마일리지를 수원페이로 전환할 수 있는 연동 시스템도 구축한다.2023년 7월 서비스를 시작한 새빛톡톡은 수원시민 누구나 의견을 나누며 시정에 참여할 수 있는 온라인 시민 참여 플랫폼이다. 새빛톡톡으로 손쉽게 정책을 제안하고, 다른 시민과 댓글로 토론할 수 있다. 다수의 공감을 얻은 제안은 토론을 거쳐 정책화한다. 의견 수렴이 필요할 때는 설문조사도 진행한다.현재 가입 회원이 14만 명을 넘어섰다. 시민 제안 3500건 중 73건이 정책으로 채택됐고, 댓글 토론, 설문 투표, 신청·접수 등 시민 참여는 145만 건에 이른다.수원시는 새빛톡톡 참여 활동에 대한 보상으로 마일리지를 지급하고 있다. 마일리지는 지역화폐로 전환해 사용할 수 있다.현근택 제2부시장은 “새빛톡톡과 경기지역화폐의 플랫폼 연동으로 더 많은 시민의 목소리가 정책에 반영될 수 있을 것”이라며 “모든 시민이 새빛톡톡에 가입에 적극적으로 의견을 내며 시정에 참여하길 바란다”라고 말했다.안승순 기자