경기도의회 청소년의회교실 20주년 기념 모의의회 경연대회 개최...민주시민으로 성장하는 큰 힘 될 것



경기도의회 본회의장에서 열린 ‘2025년 청소년 모의의회 경연대회’에서 김진경 의장이 참가 학생, 지도교사들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



‘2025년 청소년 모의의회 경연대회’ 시상식에서 단체·개인 부문 수상 학생들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



‘2025년 청소년 모의의회 경연대회’ 시상식에서 김진경 의장과 임태희 경기도교육감, 도의원들이 지도교사상 수상자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



경기도의회 본회의장에서 열린 ‘2025년 청소년 모의의회 경연대회’에 참가한 학생들이 열띤 토론을 벌이고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회(의장 김진경)는 청소년의회교실 20주년 기념 ‘청소년 모의의회 경연대회’를 개최했다고 26일 밝혔다.지난 25일 본회의장에서 열린 이번 대회에는 도내 초등부 4개교, 중·고등부 4개교 등 총 8개 학교가 참가해 교육, 교통, 복지 등 다양한 주제를 놓고 제안설명과 치열한 찬반토론을 벌였다.심사 결과, 초등부 단체 최우수상은 대청초등학교가, 중·고등부 단체 최우수상은 수성고등학교가 각각 수상했다.두 학교는 각각 ‘학교 일과 시간 중 학생의 휴대폰 소지 금지’와 ‘경기도 똑버스 배차 개선 및 운영 확대’를 주제로 현실성 있는 정책 대안을 제시해 높은 평가를 받았다.이밖에 개인상 18명, 단체상 8개팀, 지도교사상 8명이 수상했다.시상식에는 김진경 경기도의회 의장, 임태희 경기도교육감, 도의원들이 함께해 참가 학생과 지도 교사들을 격려했다.김진경 의장(더민주, 시흥3)은 “2005년 시작되어 민주주의의 씨앗을 키워온 청소년 의회교실이 어느덧 20주년을 맞이했다”라며 “이번 대회는 단순한 경연이 아니라 스스로 주제를 정하고 조사와 토론을 통해 의견을 모아낸 값진 배움의 과정이었다”라고 밝혔다.이어 김 의장은 “도민을 위해 조례를 제정하고 중요한 관심 사안에 관한 자유발언과 토론 등 민의 결정 과정의 경험은 청소년들이 민주시민으로 성장하기 위한 든든한 발걸음이자 미래의 큰 힘이 될 것”이라며 “경기도의회는 앞으로도 청소년들이 자유롭게 생각을 펼치고 사회 변화를 이끌어갈 수 있도록 늘 함께 할 것”이라고 강조했다.<수상 명단>□개인상(경기도의회 의장상, 총 18명)초등부(9명)▲장동혁(백문초, 의장역 최우수) ▲김이레(대청초, 의장역 우수)▲백나현(대청초, 제안설명 및 토론 의원역 최우수) ▲김가은(백문초), 엄윤희(원일초, 제안설명 및 토론 의원역 우수)▲임준우(원일초), 이서정(추산초, 제안설명 및 토론 의원역 장려)▲김지범(원일초, 자유발언 의원역 최우수) ▲이지훈(추산초, 자유발언 의원역 우수)중·고등부(9명)▲김주아(진접중, 의장역 최우수) ▲지수연(군서미래국제학교, 의장역 우수)▲김태희(은혜중, 제안설명 및 토론 의원역 최우수) ▲이준엽(수성고), 정시아(군서미래국제학교, 제안설명 및 토론 의원역 우수)▲이예준(수성고), 이지아(은혜중, 제안설명 및 토론 의원역 장려)▲장지은(군서미래국제학교, 자유발언 의원역 최우수) ▲박지유(진접중, 자유발언 의원역 우수)□단체상(8개교)초등부: 대청초(최우수), 백문초(우수), 원일초(장려), 추산초(장려)중·고등부: 수성고(최우수), 군서미래국제학교(우수), 은혜중(장려), 진접중(장려)□지도교사상(8명)▲박은득(대청초), 윤지우(백문초), 차지원(추산초), 황호연(원일초)▲민지애(진접중), 신수진(은혜중), 이래경(수성고), 최연정(군서미래국제학교)온라인뉴스팀