용산구의회, 보성여중 학생과 함께한 의회 견학



서울 용산구의회가 지난 22일 보성여자중학교 학생들과 ‘청소년, 의회를 만나다’ 견학 행사를 마치고 기념사진을 찍고 있다. 용산구의회 제공

용산구의회는 지난 22일 보성여자중학교 학생 12명과 교사 1명을 맞이해 의회 주요 시설을 둘러보고 구의원과 소통하는 시간을 마련했다고 27일 밝혔다.용산구의회 관계자는 “청소년이 지방자치와 의회의 역할을 직접 체험하며 민주주의를 배우는 뜻깊은 시간”이라고 설명했다.학생들은 상임위원회 회의실과 방송실을 견학한 뒤, 본회의장에서 의회 영상 시청, 퀴즈, 질의응답 등 다양한 활동에 참여했다. ‘용산이 미래에 어떤 도시로 성장하길 바라시나요’, ‘구의원은 어떤 일을 하나요’ 등 학생들의 질문에 구의원들이 성의 있게 답변하며 진정성 있는 소통을 이어갔다.이날 행사에는 김성철 용산구의회 의장을 비롯해 이인호 운영위원장, 김형원 의원, 권두성 의원 등 총 4명이 참석해 학생들과 이야기를 나눴다. 김 의장은 “이번 견학이 청소년들에게 지방자치에 대한 이해를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년을 위한 정책과 사업이 활발히 추진될 수 있도록 의회 차원에서 적극 노력하겠다”고 했다.다음달에는 서빙고초등학교 학생들의 방문도 예정돼 있다. 용산구의회는 관내 학교와 청소년 기관과 협력해 지역사회와의 소통을 넓히고, 민주시민 교육을 꾸준히 이어갈 계획이다.서유미 기자