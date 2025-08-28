“해충 막아요” 성북 방역단에 장비 지원

區, 차량 4대·방역기 4대 등 뒷받침



이승로 서울 성북구청장이 휴대용 연무기를 든 채 직접 방역 활동을 하고 있다.

서울 성북구는 새마을자율방역단에 방역 차량 4대와 차량용 방역기 4대, 휴대용 연무기 6대 등을 지원했다고 27일 밝혔다. 최근 비가 자주 내리면서 모기 등 해충 활동이 활발해질 것으로 예상되자 즉각 대책 마련에 나선 것이다.새마을자율방역단은 민간 봉사단이다. 동별 1개 반씩 총 20개 반으로 편성돼 있다. 해충 방역 활동을 통해 각종 전염병으로부터 구민 건강을 지키는 역할을 한다. 다만 새마을자율방역단이 사용 중인 차량과 장비 등이 노후화한 탓에 관리 및 유지 비용이 꾸준히 늘어나는 실정이다. 특히 노후 차량 같은 경우 배출 가스로 인해 공해 발생 가능성도 크다.구는 새마을자율방역단의 원활한 활동을 위해 올해 친환경 LPG 방역 차량 4대 구매에 약 8000만원의 예산을 투입했다. 또한 매년 소독기와 살충제, 작업복 등 소모품을 지원하고 있다. 새마을자율방역단은 지원받은 차량과 장비를 활용해 골목길 등을 중심으로 집중 방역에 나설 계획이다. 이승로 성북구청장은 “주민들이 해충에 대한 걱정을 하지 않도록 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.임태환 기자