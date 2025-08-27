박춘선 서울시 환경수자원위 부위원장, 한강다리밑영화제 ‘한강모먼트.zip’ 시상식 참석

박춘선 부위원장 “한강은 시민의 문화 아카이브” 축사

“시민의 눈높이서 바라본 한강, 시민 삶의 질을 높이는 문화·환경 플랫폼으로 발전시켜 나가야”

서울특별시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3·국민의힘)이 지난 23일 ‘한강 다리밑 영화제’ 숏폼 영상 공모전 ‘한강모먼트.zip’ 시상식에 참석해 축사와 시상에 나섰다.여름밤 한강에서 펼쳐지는 대표 문화행사인 ‘2025 한강 다리밑 영화제’의 일환으로 마련된 이번 공모전은 시민들이 ‘나만의 시선으로 본 한강의 매력과 의미’를 30~60초 영상으로 담아 참여하는 행사다. 참가자들은 SNS 업로드와 온라인 접수를 통해 순수 창작 작품을 제출했으며, 많은 관심을 모았다.예비심사를 거쳐 총 20개 작품이 본선에 진출했고, 이 작품들은 지난 9일과 16일 양일간 광나루·뚝섬·여의도 한강공원 3개소에서 상영됐다. 이후 전문가 심사와 시민 투표를 통해 최종 5편이 우수작으로 선정됐으며, 이날 시상식에서 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 1편, 장려상 2편이 발표됐다.시상식에서 박 부위원장은 장려상 수상팀에게 상장을 직접 전달하며 “한강은 서울시민의 삶과 추억이 켜켜이 쌓인 공간으로, 이번 공모전은 시민의 눈높이에서 바라본 한강의 매력을 생생하게 담아냈다. 앞으로도 한강이 주는 감동을 더 많은 시민과 함께 나눌 수 있도록 시의회 차원에서 최선을 다 하겠다”고 말했다.최종 수상작은 ▲대상 ‘한강은 나에게’ ▲최우수상 ‘한강, 모든 순간이 추억이 된다’ ▲우수상 ‘너강한강’ ▲장려상 ‘벅찬한강’, ‘수집, 꼬집 그리고 당신의 한강모먼트.zip’ 등 총 5편으로, 수상자들에게는 총 200만 원의 상금이 수여됐다.박 부위원장은 시상식 후 “시민들이 각자의 방식으로 기록한 짧은 영상은 단순한 공모전 출품작을 넘어 세대와 세대를 이어주는 문화적 아카이브가 될 것이다. 서울의 대표적 휴식 공간인 한강이 앞으로도 시민의 삶의 질을 높이는 문화·환경 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 지원하겠다”고 소감을 전했다.온라인뉴스팀