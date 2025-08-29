김진경 경기도의회 의장, 제21회 한국후계농업경연인 경기도대회 참석...우리 농업 성장 뒷받침할 것



김진경 의장이 8월 28일 평택시 농업생태원에서 열린 제21회 한국후계농업경영인 경기도대회 개회식에서 내빈들과 함께 시작을 알리는 터치버튼 퍼포먼스를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



김진경 의장이 우수 후계농에 표창을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



김진경 의장이 제21회 한국후계농업경영인 경기도대회 개회식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더민주, 시흥3)은 28일 저녁 평택시 농업생태원에서 열린 제21회 한국후계농업경영인 경기도대회 개회식에 참석해 경기지역 농업경영인들을 격려했다고 29일 밝혔다.㈔한국후계농업경영인 경기도연합회(회장 정정호)가 주최한 이번 행사에는 경기지역 농업인 단체, 농·축협 관계자 등 3천여명이 참가했다.경기도의회에서도 김규창 부의장, 방성환 농정해양위원장, 김성남·서광범·이오수·이학수·서현옥·김재균 의원이 참석해 농업인들을 응원했다.김진경 의장은 우수후계농에 대한 표창을 수여한 데 이어, 개회식 시작을 알리는 터치버튼 퍼포먼스에도 참여했다.김진경 의장은 축사를 통해 “경기도 농업의 버팀목이 되어주시는 후계농업경영인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”라며 “농촌의 노령화와 인구 감소, 급격한 기후변화와 같은 복합적 위기 한가운데 서 계신 여러분이 위기를 기회로 만들 주인공이자, 새로운 미래를 여는 희망”이라고 강조했다.이어 김 의장은 “농업은 우리의 생명과도 같은 산업이고, 우리 사회의 지속가능성을 떠받치는 든든한 기반”이라며 “경기도의회는 우리 농업이 성장의 길로 힘차게 나아가도록 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀