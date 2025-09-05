전남도, 몽골 울란바토르와 교류 협약

관광·문화 교류와 에너지 공동 연구 등 교류 협력
김영록 전남지사는 5일 몽골 수도 울란바토르시와 우호 교류 협약식을 열었다.
몽골을 방문 중인 김 지사는 이날 울란바토르시청에서 아마르투브신 암갈란바타르 부시장 등 두 지역 관계자 20여 명이 참석한 가운데 우호교류 협약을 했다.
이번 협약으로 두 지역은 통상·산업, 농업·축산, 교육·청년교류, 문화·관광 등 다양한 분야에서 실질적이고 지속 가능한 교류에 나서기로 했다.
전남은 몽골에서 쉽게 경험할 수 없는 바다와 섬, 갯벌 관광자원을 앞세워 현지 여행사와 협력을 강화하고 관광객 유치를 확대할 계획이다.
또 두 지역 모두 기후 위기라는 공통 과제에 직면한 만큼 환경·에너지 분야 협력도 강화하기로 했다.
김영록 지사는 “이번 협약은 전남과 울란바토르가 함께 실질적 성과를 만들어가는 출발점”이라며 “앞으로 문화와 관광, 경제와 환경을 아우르는 교류를 통해 두 지역 주민이 체감하는 혜택을 만들겠다”고 말했다.
무안 류지홍 기자
