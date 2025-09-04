서울Pn

김용일 서울시의원, ‘찾아가는 구청장 민원실’ 참석

‘찾아가는 구청장 현장민원실’에 참석한 김용일 의원(맨 앞줄 오른쪽에서 두 번째)


서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 1일부터 3일까지 지역구인 서대문구(구청장 이성헌) 남,북가좌 1,2동 4개 동에서 열린 ‘찾아가는 구청장 현장민원실’에 참석, 주민들의 생생한 의견을 청취하고 해결 방안을 논의했다고 밝혔다.

김 의원은 “일반적으로 주민들이 불편한 점을 인식하고도 번거로움이나 뻘쭘함 때문에 그냥 지나치는 경우가 많다”라며 “구청장이 직접 현장을 찾아 주민들의 민원과 의견을 듣는 ‘찾아가는 현장민원실’은 사회 진화를 위해 반드시 필요한 소통의 장”이라고 그 의미를 평가했다.

이번 행사에서 김 의원은 9월 1일 북가좌1동, 2일 북가좌2동, 3일 남가좌2동과 남가좌1동을 방문하며 다양한 민원을 청취하고 해결책과 대안을 제시했다.

김 의원은 “선출직 시의원에게 시민의 민원 제기는 상당한 의미를 가진다”라며 “주민들의 복리 증진과 지역 발전을 위해 더욱 자주 만나고, 지속적인 소통과 의견 청취하고 이의 해결에 수반되는 예산을 확보해 실질적인 성과물을 만들어내겠다”고 약속했다.


온라인뉴스팀
