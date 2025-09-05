서울 위례선 트램, 한달간 예비주행 시험

서울Pn

58년 만에 부활… 내년 하반기 개통
마천역~남위례역 12개 정거장 운행


  •
위례선 트램 차량.
서울시 제공


서울시는 위례선 트램(노면전차)의 내년 하반기 개통을 목표로 9월 한달간 한국철도기술연구원 오송시험선 구간에서 예비주행 시험에 들어간다고 4일 밝혔다.

위례선 트램은 전국 최초로 전기선 없이 배터리 등의 전력으로 운행하는 무가선 방식의 친환경 교통수단이다. 마천역에서 복정역, 남위례역을 연결하며 총연장 5.4㎞에 12개 정거장을 운행하게 된다.

이번 예비주행시험은 5000㎞ 이상을 시험 주행하면서 가속·제동, 곡선 주행능력, 통신·신호시스템 연동, 승차감, 소음·진동 등을 종합 점검한다. 특히 노면전차는 도로를 공유해 운행하는 특성상 위례선 전 구간에 13개 교차로와 35개의 횡단보도가 설치되므로 시민 안전 확보를 위한 정교한 시스템 점검이 필수적이다. 시는 예비주행시험 기간 동안 다양한 사전 시험 운행을 실시해 최고 수준의 안전성과 품질을 확보할 계획이다.

서울 트램은 1899년 최초로 도입돼 1968년까지 약 70년간 운행된 바 있어 위례선이 개통되면 58년만에 다시 서울에 트램이 부활하는 셈이 된다.


안석 기자
2025-09-05 27면
