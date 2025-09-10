순천농협, 고품질 브랜드 쌀 ‘순천만 정원향미’ 첫 출시

은은한 누룽지향과 고소한 단맛

프리미엄 쌀 시장 공략 나서



순천농협이 지역 농업인의 정성과 순천시민들이 참여해 개발한 고품질 브랜드쌀 ‘순천만 정원향미’ 를 첫 출시했다.

순천농협이 10일 지역 농업인의 정성과 순천시민들이 참여해 개발한 고품질 브랜드쌀 ‘순천만 정원향미’를 첫 출시해 눈길을 끌고 있다.‘순천만 정원향미’는 찰지고 부드러운 밥맛을 제공하는 프리미엄 품종이다. 밥을 지을 때 은은한 누룽지 향이 나는 것이 특징이다. 특히 찰기가 뛰어나 씹을수록 고소한 단맛이 나 고급진 밥맛을 원하는 소비자들에게 적합해 선물용으로도 높은 인기를 끌 것으로 기대된다.순천농협과 순천시 유통과는 지난 4월부터 간담회를 통해 지역 쌀 소비 촉진에 힘써왔다. 이번 브랜드 쌀 역시 민간 종자회사에 로열티를 지급해 농업인 조합원에게 보급하고, 육묘를 무료로 나눠 권장한 품종이다. 특히 순천시는 순천지역 쌀 품질 향상을 위해 순천농협과 긴밀히 협조하며 지역 농업 경쟁력 제고에 심혈을 기울이고 있어 농민들의 지지를 받고 있다.이번 출시의 차별화된 점은 브랜드 개발 과정에 순천시민이 직접 참여했다는 점이다. 브랜드명 ‘순천만 정원향미’는 순천시민을 대상으로 한 공모를 통해 선정됐다. 국가정원의 아름다음과 자연의 싱그러움을 담아낸 의미가 반영됐다. 또 포장 디자인 역시 순천시민을 대상으로 한 선호도 조사를 거쳐 최종 확정돼 처음부터 끝까지 순천시민과 함께 만들어낸 브랜드여서 남다른 의미를 가진다.순천의 쌀 주산지인 해룡, 별량 지역 52농가에서 62㏊ 규모로 486t을 계약해 현재 250t 수매를 완료했다. 순천 관내는 물론 여수, 광양, 광주 지역농협 하나로마트에 출시될 예정이다. 서울·경기 및 제주지역 농협에도 이미 예약 공급이 확정돼 전국 소비자와 만날 준비도 마쳤다.최남휴 순천농협 조합장은 “순천만 정원 향미가 단순한 프리미엄 쌀을 넘어 순천시민이 직접 참여해 함께 만든 ‘순천 대표 브랜드 쌀’ 이라는 점에서 뜻 깊다”며 “앞으로도 ‘이천 임금님 쌀’과 ‘화성 수향미’를 뛰어넘는 대한민국 대표 쌀로 성장하도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자