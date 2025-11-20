광진구, 구의동 46번지 일대 재개발사업 주민설명회

재개발 사업의 개념, 신속통합기획 추진절차 등



김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공

서울 광진구가 지난 19일 구의2동 새밭교회 강당에서 구의동 46번지 일대 재개발사업, 신속통합기획 주민설명회를 열었다고 20일 밝혔다.신속통합기획은 정비사업 활성화를 위해 공공에서 정비계획 지침을 제시하고 신속한 사업추진을 지원하는 제도다. 사업절차를 간소화해 서울시와 자치구, 주민이 힘을 합쳐 정비사업을 진행해 나간다.대상지는 구의2동 46번지 일대로 10만 8506㎡ 면적에 단독주택, 공동주택 등이 혼재해 있어 재개발을 통해 정비가 필요한 지역이다. 도시계획은 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역(7층 이하), 제3종일반주거지역이 섞여 있다. 450필지에 토지등 소유자는 약 1400명이다.설명회는 지난해 12월 구의2동 주민센터에서 열린 주민설명회에 이어 두 번째다. 9월에는 신속통합기획 후보지 신청을 위한 동의서 번호 부여 절차까지 마쳤다.김경호 광진구청장은 “재개발사업과 신속통합기획에 대한 정확한 정보를 전하고 이해를 돕는 자리다. 토지등소유자와 주민들의 궁금증과 불안감이 해소되길 바란다” 라며 “앞으로도 주민설명회와 정비사업 아카데미 등 적극적인 행정지원으로 이번 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다” 라고 말했다.서유미 기자