GH 김용진 “안전한 건설 현장 만들겠다”···3800명에 방한용품 지급

안양관양고 공동주택 건설 현장 안전관리 실태 등 점검


  •
경기주택도시공사 김용진 사장이 20일 안양관양고 공동주택 건설 현장을 찾아 안전 관리 실태 등을 점검하고 있다. (GH 제공)


경기주택도시공사(GH) 김용진 사장이 20일 안양관양고 공동주택 건설 현장을 찾아 안전 점검을 실시하고, 현장 근로자에게 방한 물품을 전달했다.

김 사장은 추락·화재·폭발 등 겨울철 위험 요소를 중심으로 현장 상황을 점검하고, 스마트 안전 관제 상황판·출입통제시스템 등 GH가 도입한 스마트 건설기술 운영 실태도 함께 확인했다.

또, 겨울철 한랭질환 예방을 위해 안면 마스크, 보온 장갑, 핫팩 등으로 구성된 방한용품 세트를 현장 근로자 3800명에게 전달했다.

안양관양고 지구는 총사업비 6,762억 원이 투입돼 임대주택 913세대와 분양주택 404세대 등 총 1,317세대가 건립되며 2028년 상반기 준공 예정이다.

앞서 김 사장은 일산테크노밸리, 남양주왕숙 사업지구 등 6개 현장을 방문해 직원들과 사업 현안을 공유하고 방향성에 대해 직접 소통하면서 “보고를 위한 보고가 아닌, 현장에서 답을 찾겠다”고 밝히는 등 지난 9월 취임 이후 ‘현장중심 경영’을 강조하고 있다.

GH는 지난해에 국내 최초로 발주자 중심 스마트 안전관리시스템을 구축해 본사와 현장의 안전관리를 일원화했고, 현장 중심의 안전관리 강화를 위해 근로자가 위험을 감지하면 즉시 작업을 중단할 수 있는 ‘작업중지권’ 보장을 지원하고 있다.

김용진 사장은 “이번 점검이 사람이 다치지 않는 현장을 위한 약속의 시작이길 바란다”면서 “지속적인 현장 관리와 지원을 통해 모든 근로자가 무사하게 귀가할 수 있는 안전한 현장을 만들어 가겠다.”라고 말했다.

안승순 기자
