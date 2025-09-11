문승호 경기도의원, ‘사랑의장기기증운동본부’ 홍보대사 위촉



9월 9일 ‘장기기증의 날’ 경기도의회 예담채에서 열린 사랑의장기기증운동본부 홍보대사 위촉 행사에 참여한 문승호 의원이 동료 의원들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 9월 9일 ‘장기기증의 날’을 맞아 경기도의회 예담채에서 열린 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉됐다. 이번 행사는 (재)사랑의장기기증운동본부 경기지부가 주최했으며, 생명나눔문화 확산과 생명존중교육 활성화를 목표로 마련됐다.이번 위촉식은 경기도의회 교육행정위원회 및 교육기획위원회 소속 의원 9명의 홍보대사와 함께했다. 홍보대사로 위촉된 의원은 문승호 의원을 비롯해 김근용 교육행정위원회 부위원장, 이인규 교육기획위원회 부위원장, 이택수 교육기획위원회 부위원장, 김선희 의원, 김호겸 의원, 신미숙 의원, 임광현 의원, 장윤정 의원이 위촉됐다.문승호 의원은 “9월 9일 장기기증의 날을 맞아 9명의 의원이 함께한 것은, 경기도의회가 생명나눔의 정신을 실천하기 위해 한마음 한뜻으로 모였음을 보여주는 뜻깊은 일”이라고 소감을 밝혔다.이어 문 의원은 “장기기증은 한 사람의 선택이 또 다른 생명을 살리는 소중한 나눔인 만큼, 홍보대사로서 그 가치와 필요성을 널리 알리고 경기도민이 생명나눔에 동참할 수 있도록 의정활동과 연계해 최선을 다하겠다”고 말했다.김미영 경기지부 본부장은 “경기도의회 의원들이 생명나눔 홍보대사로 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 위촉을 계기로 경기도민에게 장기기증의 가치를 널리 알리고, 생명존중문화가 생활 속에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.(재)사랑의장기기증운동본부는 앞으로도 지자체, 교육기관, 시민단체와 협력해 생명나눔 확산 캠페인과 교육 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.온라인뉴스팀