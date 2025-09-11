‘한솔동 고분군’ 세종 첫 국가사적…야행 축제 등 관광 자원 활용

백제시대 지방 최고계층 무덤, 역사·교육장 구축



세종시 문화유산 중 처음 국가 지정 문화유산 사적으로 지정된 한솔동 고분군. 세종시 제공

백제시대 유적인 세종 ‘한솔동 고분군’이 국가 사적으로 지정됐다.세종시는 11일 한솔동 고분군이 국가 지정 문화유산 사적으로 지정 고시돼 역사·학술적 가치를 인정받았다고 밝혔다. 세종시 문화유산이 국가 사적으로 지정된 것은 처음이다.한솔동 고분군은 행정중심복합도시 개발과정에서 발굴된 백제시대 고분군으로, 나성동 도시유적(거주 도시)과 나성동 토성(방어시설)을 축조한 지방 최고 지배계층의 무덤으로 추정된다. 고분 내부에 방과 출입구를 만든 뒤 봉토를 씌운 횡혈식 석실분 7기와 석곽묘 7기 등 모두 14기로 묘실 축조 변천 과정을 담고 있다.시는 국가사적 지정을 계기로 고분 일대를 역사 문화 공간으로 조성할 계획이다. 사적으로 지정되면 유적 정비와 복원 등에 국비 70%를 지원받는다. 내년부터 문화유산 안내시설과 고분·보호각 정비 등 단계적으로 관람 환경을 개선하고 국가 유산 교육·활용사업을 통해 지역 학교와 연계한 역사교육·체험의 현장으로 제공할 예정이다. 고분 보호각 등을 활용한 미디어 아트 등 시민이 보고 즐길 수 있는 야간 문화공간도 조성한다. 시는 한솔동 고분군과 독락정 등 주변 문화유산을 연계한 ‘국가 유산 야행 축제’를 개최하는 등 지속 가능한 관광 자원으로 활용키로 했다.김려수 세종시 문화체육관광국장은 “역사·교육의 중심지인 한솔동 고분군의 관람 환경을 조성해 세종을 대표하는 관광명소로 활용할 계획”이라고 말했다.세종 박승기 기자