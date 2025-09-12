서울Pn

검색

서울세계불꽃축제 2025, 특별관람석 운영…‘총

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘서울시 청년상’ 대상에 박희선 늘픔가치 사무국장

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

빛으로 물드는 안양천 ‘구로G페스티벌’ 26일 개

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어린이의 시선으로 무대에 담은 노원…어린이·청소년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천구, 반려동물 문화교실에서 ‘다함개 성장해’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

총 4회차 회차별 15명 선착순 접수
올 10월 금천구 반려견 놀이터에서


  •
금천 ‘반려동물 문화교실’
서울 금천구에서 올 상반기 열린 반려동물 문화교실에 참여한 반려인이 어질리티 교육을 받고 있다.
금천구 제공


서울 금천구는 오는 10월부터 반려인과 반려견을 대상으로 하반기 반려동물 문화교실 ‘다함개 성장해 2’을 운영한다고 밝혔다.

프로그램은 시흥동 반려견 놀이터에서 진행되며 2024년 개소 이후 본격 운영 중인 반려견 놀이터의 이용을 활성화하고자 마련됐다.

특히 반려동물 양육 가구 증가에 따른 민원과 이웃 간 갈등을 예방하는 데 중점을 둔다. 반려견 문제 행동의 원인을 파악하고 교정 방법을 제시한다.

하반기 프로그램은 다음달 매주 금요일 총 4회에 걸쳐 운영된다. 반려견 행동지도나 훈련 전문 강사가 참여해 짖기, 물기, 분리불안 등 문제 행동을 교정하는 ‘행동교정 교육’을 진행한다. 허들 뛰어넘기, 터널 통과 등 장애물 코스를 활용한 ‘어질리티 교육’을 통해 반려인과 반려견의 유대감을 높인다.

모든 과정을 수료한 참가자에게는 수료증이 수여된다. 신청 대상은 금천구에 반려견주와 동물 등록이 완료된 반려견이다. 회차별 15명(15마리) 씩 총 60명(60마리)를 모집한다. 단, 맹견은 신청할 수 없다.

신청은 오는 13일부터 26일까지 선착순으로 진행된다. 금천구청 홈페이지 ‘핫이슈존’, QR코드 또는 금천구청 지역경제과 방문·전화 접수를 통해 가능하다.

유성훈 금천구청장은 “다시 돌아온 ‘다함개 성장해 2’ 프로그램을 통해 반려동물로 인한 갈등을 예방하고, 반려인과 반려견이 더 깊은 유대감을 쌓아 성숙하고 행복한 반려문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr