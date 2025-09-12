골목형 1대 1일 상담 ‘2025 스타트업 코리아 투자위크’ 15일 개막

270여개 스타트업 등 580여개 기업 참여

궁동 일원에서 15~18일까지 4일간 진행



15일 대전시 유성구 궁동 일원에서 열리는 2025 스타트업 코리아 투자위크 포스터. 대전시 제공

빈 점포와 카페 등을 활용한 골목형 투자 상담회가 올해도 대전에서 열린다.대전시는 15~18일까지 4일간 유성구 궁동 스타트업파크 일원에서 ‘2025 스타트업 코리아 투자위크’를 개최한다고 12일 밝혔다.스타트업 코리아 투자위크는 컨벤션센터 등 대형 공간에서 진행하는 일반 투자 상담회와 달리 골목에 있는 점포 등을 활용해 스타트업과 투자사가 만나는 방식이다. 시는 창업 클러스터로 부상한 궁동 일대 점포 30여개를 빌려 상담회를 진행할 예정이다.이번 투자위크에는 270여개 스타트업이 투자 상담을 신청한 가운데 국내외 금융기관과 민간 파트너사 등 580여개가 참여한다.행사 기간 1대 1 스타트업 성장 상담과 스타트업 사업모델을 소개하는 데모데이, 컨퍼런스, 투자자와 스타트업간 네트워킹, 예비창업자 등을 위한 역량 강화 교육 등 다양한 프로그램이 선보인다.행사가 열리는 궁동은 대덕연구개발특구와 카이스트·충남대학교 등 혁신 자원이 인접해 기술창업 최적지로 평가된다. 대전시와 하나은행·신한금융그룹 등이 조성한 10곳의 창업 공간이 조성된 데다 지난 3월 컨트롤타워 역할을 수행할 스타트업파크 본부가 준공됐다. 현재 110개 스타트업이 입주해 있다.시는 2년간 진행한 투자위크에는 약 8000여명이 참가해 투자 상담 3000여건이 진행됐고 투자 유치 110억원, 글로벌 투자 30만 달러 등의 성과를 올렸다고 설명했다.이장우 대전시장은 “3회째를 맞은 스타트업 코리아 투자위크가 새로운 투자 상담 모델로 자리매김하고 있다”라며 “대전이 혁신 기술을 보유한 스타트업이 창업하기 좋은, 기술창업의 요람이 되도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자