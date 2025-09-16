‘청렴 실천이 가장 큰 자산’···GH, ‘도전! 청렴 골든벨’ 개최

서울Pn

경기주택도시공사가 16일 ‘스마트 청렴골든벨’을 개최했다. (GH 제공)


경기주택도시공사(GH)는 16일 임직원의 청렴 의식을 높이고 청렴 문화를 확산하기 위해 임직원 100여 명이 참석한 가운데 ‘스마트 청렴골든벨’을 개최했다.

행사는 기존의 강의 중심 청렴 교육에서 벗어나, 임직원이 직접 참여하여 청렴 관련 법령과 규범을 쉽고 재미있게 학습할 수 있도록 기획된 참여형 교육 프로그램이다.

청탁금지법, 이해충돌방지법, 임직원 행동강령 등 주요 반부패 법령을 개인 리모컨을 활용해 퀴즈를 푸는 방식의 스마트 청렴골든벨로 진행됐다.

GH는 지난 3월부터 ▲청렴 결의대회 ▲출근길 청렴 On 캠페인 ▲반부패 추진 전략회의 ▲직무상 갑질 예방 교육 등 다양한 프로그램을 펼치고 있다.

이광진 상임감사는 “청렴 실천 하나하나가 모여 우리 공사의 신뢰를 만든다”라며 “오늘 골든벨을 통해 배우고 느낀 것들을 일상에서 직접 실천한다면, 이는 GH의 가장 큰 자산이 될 것”이라고 말했다.


안승순 기자
