전남도, 수확기 친환경 농산물 농약 검사 강화

위반 농가, 친환경농업 지원 보조금 회수와 사업 참여 제한


  •
친환경 농산물 영광 블루베리.


수확기를 맞은 친환경 농산물의 소비자 신뢰도 제고를 위해 전라남도가 농산물의 잔류농약 검사를 강화한다.

전남도는 올해 8억 1천만 원의 사업비를 확보해 시중 출하 전 잔류농약 검사가 필요한 친환경 농산물 품목을 중심으로 건당 검사 비용 18만 원씩 총 4500여 건을 지원한다.

이번 잔류농약 검사 강화는 농업인에게 인증 기준 준수에 대한 경각심을 주고, 소비자에게는 신뢰할 수 있는 친환경 농산물을 공급하기 위해서다.

잔류농약 검사는 친환경농업 실천 단지나 농가에서 생산한 인증품에 대해 시군과 국립농산물품질관리원, 민간검정(분석)기관 등에서 실시한다.

특히 수요가 많은 수도권 급식업체에 인증품을 납품하는 농가와 친환경 벼 공공비축미 수매 농가 등을 우선적으로 잔류농약 검사를 실시해, 출하할 방침이다.

잔류농약 검사 결과 인증 기준 위반 농가에 대해서는 친환경농업 관련 지원 보조금 회수와 함께 다음 연도 사업 참여를 제한한다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “전남의 친환경 농산물은 농장에서부터 소비 과정까지 믿고 신뢰할 체계적 안전관리 시스템을 구축하고 있다”며 “앞으로도 소비자들이 신뢰할 수 있는 다양한 친환경 안전관리 대책을 마련하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
