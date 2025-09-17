영산강환경청, 특정도서 5개소 쓰레기 수거 정화활동 나서

영산강청, 특정도서에서 국토 새단장 정화활동 전개

해양 쓰레기 수거 및 불법 행위 예방캠페인 병행



17일 영산강유역환경청이 특정도서 5개소에서 환경 정화활동을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. (영산강환경청 제공)

영산강유역환경청은 ‘대한민국 새단장 캠페인’의 일환으로 하동군 특정도서 5개소(채도, 악도, 혈도, 토도, 소첨도)에서 민·관 합동 해양 쓰레기 수거 정화활동을 실시했다고 17일 밝혔다.이번 정화활동에는 영산강유역환경청, 하동군, 지역주민과 생태해설사 등 약 40여명이 참여하였으며 도서 내로 밀려 들어온 폐어구 및 생활쓰레기 등을 수거하고 특정도서 내에서 금지되는 야영· 취사행위 등 불법행위 예방 캠페인도 병행하여 실시했다.특정도서는 자연생태계, 지형·지질 등의 자연환경이 우수하고 다양한 동·식물의 서식지로 생태적 가치가 높은 곳으로, 환경청에서는 매년 지자체 등과 함께 정화활동을 추진해 오고 있으며, 올해 상반기에는 남해군 소재 특정도서 3개소를 대상으로 해양 부유쓰레기 등 약 3톤을 수거한 바 있다.전국적으로 지정된 260개소의 특정도서 중, 영산강청 관할은 총 132개소(전남 108, 제주 6, 경남 18)로 절반이 넘는 특정도서가 지정·관리되고 있다.매년 특정도서 보전·관리를 위해 정기 모니터링 및 순찰활동, 도서 내 불법행위 감시를 위한 명예감시원 배치 등 지자체·국립공원 등 유관기관 등과 함께 다양한 노력과 협력관계를 유지해 오고 있다.김영우 영산강유역환경청장은 “전국 특정도서의 절반 이상을 우리청에서 관리하고 있다”며 “앞으로도 생태적 가치가 우수한 특정도서의 자연환경 보전을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.임형주 기자