‘작가 데뷔가 현실로’···경콘진, 2025 경기히든작가 작품 8편 출간

경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 ‘2025 경기히든작가 작품 공모’를 통해 선정된 작품 8편이 출간됐다고 19일 밝혔다. 올해 공모는 신진 작가 발굴과 지역 출판산업 활성화를 위한 지원 사업으로 진행됐으며, 소설·수필·그림책 3개 부문 선정작이 출간됐다.출간작은 소설 분야 ▲브랜뉴 스위밍 클럽 ▲안녕, 코스모 ▲비비안나가 발간됐고 수필 분야는 ▲모래알을 수집하는 시간 ▲삶은 도서관, ▲전방 100미터에 캥거루족이다. 그리고 그림책 분야는 ▲모험주의 ▲날아라 테니스공 등 총 여덟 권이다.수필 <삶은 도서관>은 출간 직후 인기를 끌며, 2쇄에 들어갔다.경콘진은 ‘경기히든작가’ 선정 작가들에게 기획·편집·디자인 등 출간 전 과정을 지원했다. 소설 부문은 한지혜·고은규·이은선 작가, 수필 부문은 부희령 작가와 김성신 평론가, 윤동희 대표가 멘토로 함께했고 그림책 부문은 책읽는곰과 문학동네의 그림책 편집자가 참여해 작품의 완성도를 높였다.출간을 기념해 오는 21일 알라딘빌딩 1층 강연장에서 출간기념 북토크가 열린다.탁용석 경콘진 원장은 “경기히든작가 공모를 통해 발굴된 신진 작가들이 실제 출간작을 독자 앞에 선보이게 되어 의미가 크다”라며 “앞으로도 창작자 지원을 확대해 지역 출판 생태계 활성화에 기여하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자