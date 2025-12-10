오세훈 “주택부지 정부 제안 절반은 의견 일치”

서울Pn

말레이시아 출장 중 기자간담회

“최대한 공급 위해 머리 맞대 논의
규제 완화 협의도 어느 정도 진전”

오세훈 서울시장이 지난 7일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 기자간담회에서 답변하고 있다.
서울시 제공


오세훈 서울시장이 정부와 협의 중인 주택 공급대책과 관련 “국토교통부가 제시한 부지 중 절반 정도는 의견을 함께하면서 (공급) 논의가 진전되고 있다”고 말했다.

오 시장은 아시아 출장 기간 중인 지난 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 가진 기자간담회에서 “공급할 수 있는 부지를 최대한 많이 확보하기 위해 머리를 맞대고 논의하고 있다”며 이렇게 밝혔다. 다만 “구체적인 숫자를 말씀드리긴 어렵다”고 했다.

용산국제업무지구 개발을 통한 주택공급 규모에 대해선 적정 수준에서 논의가 진행 중이라고 언급했다. 그는 “예컨대 6000가구 공급을 상정하고 계획을 짰는데 갑자기 공급의 필요성이 생겨 1만가구 이상 공급하겠다고 하면 추진 기간이 대폭 늘어난다”며 “가구 수가 늘면 학교 등 기초 인프라가 늘어 밑그림을 새로 그려야 하기 때문”이라고 설명했다. 이어 “기존 기초 인프라를 변화시키지 않는 선에서 가구 수를 늘릴 수 있는 한도가 어느 정도인가를 놓고 국토부와 논의하고 있다”고 말했다.

주택공급 확대를 위한 국토부와의 규제 완화 협의도 어느 정도 진전을 이뤘다고 했다. 오 시장은 관련 질의에 “재개발·재건축 동의율을 75%에서 70%로 낮추는 방안을 포함해 도시주거정비 사업을 좀 더 용이하게 할 수 있는 방향 관련 건의 사항에 대해선 상당히 긍정적인 검토를 하고 있고, 대체로 의견 접근을 이뤘다”고 밝혔다.


쿠알라룸푸르 김동현 기자
2025-12-10 21면
