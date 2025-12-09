서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

오세훈 “케데헌 속 핫플, K뷰티 투어… 이번 겨

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 소규모 사업장 ‘산업안전기동대’ 출격

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 ‘내 집·내 점포 앞 눈 치우기’ 캠페인 확

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원의 겨울, 어른들도 신난다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“청소년 일상 지켜요”…성북구, 청소년 일탈 예방·유해 환경 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
약 3주간 성북구 내 200여곳 방문 점검

서울 성북구 청소년 유해환경 개선 캠페인에 참여한 청소년 지도위원들이 한 음식점을 찾아 주류 판매 금지 준수 여부 등을 확인하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구가 ‘청소년 유해환경 개선 캠페인’을 지난달 13일 대학수학능력시험일부터 이달 2일까지 총 5회에 걸쳐 진행했다.

9일 구에 따르면, 청소년들의 일탈을 예방하고 유해 환경으로부터 보호하기 위한 캠페인에는 약 70명의 청소년 지도위원이 참여했다. 지도위원들은 성신여대입구역, 월곡 생명의 전화, 정릉시장, 석관동 먹자골목 등에 있는 음식점, 편의점, 마트, 노래방 등 200여곳을 방문해 주류·담배 판매 금지 표시 부착 여부와 19세 미만 고용·출입 제한 준수 여부 등을 점검했다. 또 사업주에게 안내문을 전달하며 청소년에게 유해 물질 판매를 금지하도록 요청하는 등 홍보 활동도 같이 진행했다.

수능일 캠페인은 성북경찰서와 성북구청소년상담복지센터가 함께 했고, 이후 권역별 캠페인은 성북구청소년지도협의회가 구를 4개 권역으로 나누어 운영했다. 노영식 성북구청소년지도협의회장은 “협의회는 성북구에서 청소년이 안전하게 일상을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

성북구 관계자는 “아동친화도시 선도 지자체로서 유해 환경으로부터 청소년을 보호하고 연말에 늘어날 것으로 예상되는 청소년 보호법 위반 사례를 점검해 안전한 생활환경을 조성하겠다”고 밝혔다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “열린 도시 서울서 미래 설계를”

베트남 하노이대서 인재 유치전

따뜻한 은평, 은둔형 청년을 일상으로 이끌다[현장

김미경 구청장, 사업 결과 발표

광진구, 자양5구역 개발 예정지에 전국 최대 규모

사업시행사 호반건설(자양5구역 PFV)과 업무협약 내년 1월 운영 개시 목표…600면 규모

서대문구, 홍제폭포 초대형 투명 에어돔 문 열어

카페폭포 앞 수변테라스 화려하게 밝힌 겨울빛 점등

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr