“김포공항 인근 고도제한 풀 것”

“단순히 숫자가 아니라 주민이 체감하고 만족하는 행정을 위해 구의회가 노력하겠습니다.”박성호 서울 강서구의회 의장은 12일 서울신문과의 인터뷰에서 “모두가 안전하고 편안하고 행복한 강서를 만들기 위해 소통과 현장을 늘 우선이라고 생각한다”면서 “남은 임기 동안 초심을 잊지 않고 더욱 낮은 자세로 주민들의 삶 속으로 다가가겠다”고 말했다. 특히 새로 문을 연 공공기관이나 신축 공사 현장 등을 찾아 지연되거나 부족한 부분은 없는지, 안전사고 우려는 없는지 등을 살피는 데 힘을 쏟고 있다.박 의장은 “저층 주거지의 생활 불편을 해소하기 위해 재활용품 분리배출이나 집수리 상담 등 기능을 갖춘 공항동 마을관리소가 인상적이었다”면서 “마곡노인종합복지관은 올해 공사를 마치면 내년 초부터 운영이 가능할 것”이라고 소개했다.그는 집행부와의 관계에 있어 “긴밀히 협력해야 하는 핵심 분야는 복지”라고 꼽았다. 그러면서 “미래를 준비하기 위해 출생 이전부터 복지 정책이 중요하다고 강조해 왔다”면서 “집행부가 가족정책과를 출산보육과로 개편한 건 행정 체계 변화의 시작”이라고 봤다.구민들의 오래된 바람인 김포국제공항 고도제한 완화를 위해서도 한목소리를 내겠다고 재차 약속했다. 박 의장은 “국제민간항공기구(ICAO)의 고도제한 국제기준 개정안에 따라 비행기가 다니지 않는 한강변을 중심으로 고도제한 완화를 정부에 적극 건의하고 있다”면서 “강서구의 연구용역 방안이 관철될 수 있도록 구의회가 협력하겠다”고 강조했다.김주연 기자