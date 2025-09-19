한강버스 첫날 4300여명 탑승



물살 가르는 한강버스

서울시는 지난 18일 첫 운행을 시작한 한강버스에 4361명이 탑승했다고 19일 밝혔다.한강버스 1일차 집계 결과에 따르면 노선별로 마곡행 2106명, 잠실행 2255명이 각각 이용했다. 구간별 평균 탑승객은 152.5명으로, 정원 190명 기준 구간별 평균 좌석 점유율은 80.3%이었다.한강버스는 마곡~망원~여의도~압구정~옥수~뚝섬~잠실 7개 선착장, 28.9㎞ 구간을 오간다. 다음달 10일 이전까지는 오전 11시부터 도착지 기준 오후 9시 37분까지 운영하며, 다음 달 10일부터는 평일 오전 7시, 주말 오전 9시 30분에 출발한다.마곡~잠실 구간 일반 노선 소요 시간은 127분, 급행 소요 시간은 82분으로 예상된다.앞서 오세훈 서울시장은 한강버스 정식운항에 맞춘 시승 행사에서 “정식 운항 시작 이후 두 달 내로 평가가 이뤄지고 내년 봄이 되면 본격적으로 가늠이 가능한 시점이 될 것”이라고 말했다.안석 기자