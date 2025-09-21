‘한강버스’ 운항 3일 만에 1만명 탑승

서울Pn

한강 노을․야경 매력에 시민 호응 이어져
러닝·라이딩 연결수단으로도 각광

서울의 새로운 라이프스타일을 제시한 ‘한강버스’가 운행 3일차에 탑승객 1만명을 넘어섰다.


21일 주말을 맞이해 서울 한강버스에 탑승한 시민들이 선실에서 창밖풍경을 감상하고 있다. 서울시 제공


서울시는 21일 오후 6시 기준 한강버스 탑승객이 1만 14명을 기록했다고 밝혔다. 정식 운항 첫날, 첫차의 양방향 모두 만석으로 출발했다. 18일 4361명, 19일 2696명, 21일 2957명(오후 5시 50분 기준)이 탑승했다. 구간별 평균 탑승객은 156명, 평균 좌석 점유율은 80.1%이다.

탑승한 시민과 관광객 반응도 좋았다. 첫날 탑승객 조사 결과 쾌적한 실내공간에 만족한다는 답변이 82%였다.

한강버스를 통해 감상하는 서울의 풍경도 입소문이 나고 있다. 한강버스 선실 외부에 나가면 여의도 랜드마크인 63빌딩․파크원부터 한강철교, 노들예술섬까지 서울의 명소를 확 트인 시야로 확인할 수 있다.

운동, 레저, 여가의 연결고리 역할도 하고 있다. 여의나루역에 위치한 ‘러너스테이션’에서 환복하고 한강 대표 러닝구간인 여의도~마곡 구간을 달린 후 수상버스로 다시 여의도 선착장으로 돌아오거나 마곡이나 잠실에서 자전거를 가지고 한강버스에 탑승해 여의도선착장에 내려 라이딩을 즐기는 시민들도 눈에 띄었다.

한강버스는 추석연휴 이후인 다음 달 10일부터 출·퇴근 시간 급행노선(15분 간격)을 포함해 왕복 30회(평일 기준)로 증편할 계획이다.

서유미 기자
