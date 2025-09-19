탱고·살사에 세비체까지…21일 성북구에서 ‘라틴 아메리카’ 축제 즐기자

서울Pn

서울 성북구의 라인아메리카 축제 관련 포스터. 성북구 제공


서울 성북구에서 중남미의 매력을 만끽할 수 있는 이색 행사가 펼쳐진다.

19일 구에 따르면 오는 21일 구청 앞 바람마당 일대에서 제12회 라틴아메리카 축제가 열린다.

올해로 12회를 맞는 이번 축제는 서울에서 가장 오래된 라틴아메리카 문화 축제다. 중남미 특유의 열정과 활기를 직접 체험할 수 있는 게 특징이다. 올해는 개최 장소를 성북구청 바람마당 일대로 변경했다. 구청 앞 성북천 친수공간을 새로이 휴게공간으로 조성해 방문객 누구나 한층 더 편안하게 축제를 즐길 수 있다.

행사에는 중남미 13개국 대사관이 참여해 각국의 전통음식·공예품 전시, 체험 프로그램, 문화공연 등을 선보인다. 라틴음악의 정열적인 리듬을 느낄 수 있는 공연 무대도 마련했다. 올해는 아르헨티나 출신의 유명 연예인 ‘알레한드로 비에베’가 축제 현장을 깜작 방문해 중남미 관객의 열정을 더욱 높일 예정이다.

구는 이번 축제에 총 20개의 판매 및 체험 부스를 운영한다. 판매 부스에서는 세비체, 엠파냐다, 따꼬, 뿌뿌사 등 중남미의 이국적인 맛을 느낄 수 있는 음식은 물론 전통 모자, 악기, 액세서리, 특산품 등 중남미의 개성이 가득 담긴 기념품을 판매한다.

또한 체험 부스에서는 전통 놀이와 중남미 전통의상을 입고 다양한 악기를 즐기며 포토존에서 기념 촬영도 할 수 있다. 아르헨티나 탱고, 멕시코 전통춤, 바차타, 살사 등 댄스 공연을 비롯해 라틴 밴드및 에콰도르 가수 공연 등도 열릴 예정이다.

행사 당일 한스 알렉산더 크나이더 성북동 명예동장이 개막을 선포하며 각국 대사 대표를 비롯한 내외빈들이 함께 축제를 축하할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “2011년 시작한 라틴아메리카 축제가 어느덧 12회째를 맞아 서울의 대표하는 글로벌 문화교류의 장으로 자리잡았다”라며 “올해 처음 장소를 바꿔 시민들이 더 넓고 쾌적한 공간에서 라틴아메리카 문화를 체험할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

임태환 기자
