김태수 서울시의회 주택공간위원장, 석계역 지하보차도로 공간개선사업 현장 점검

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 19일 ‘석계역 지하보차도로 공간개선사업’ 현장에 방문해 서울시로부터 추진계획을 보고받고 각종 시설물을 점검했다.석계역 5번 출구 앞 지하보차도로 공간개선사업은 2024년 10월부터 디자인개발 및 기본설계 용역을 시작해 현재 공사를 앞두고 있는데, 석계역 철도 하부를 관통하는 도로여건 상 그간 서울시-성북구-국가철도공단-한국철도공사 등 관련기관 간 협의에 많은 시간과 노력이 소요됐다.김태수 위원장은 지하보차도로 공간개선사업에 필요한 벽면 대리석 및 경관조명 등 설치를 위해 총 3억의 예산을 확보한 바 있는데, 이에 그치지 않고 주민의견 수렴 및 관계기관 간 협의과정을 면밀히 살피며 현장도 수시로 점검하는 등, 행·재정적 측면에서 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 전폭 지원하였다.김 위원장은 “석계역 일대는 경원선 지상철도가 남북으로 가로지르고 있어 주변지역 간 연결을 위해 지하도로가 다수 조성돼있다”며, “시설 노후화로 인해 지하차도 보행환경이 열악해지고 도시경관 또한 저해하고 있어 주민들을 위한 공간개선 필요성이 높은 상황”이라고 설명했다.현장 점검을 마무리하며, 김 위원장은 “본 사업은 2025년 내 준공될 예정인데, 주민들께 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위해 조속히 사업이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.온라인뉴스팀