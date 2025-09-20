김태수 서울시의회 주택공간위원장, 석계역 지하보차도로 공간개선사업 현장 점검

서울Pn

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 19일 ‘석계역 지하보차도로 공간개선사업’ 현장에 방문해 서울시로부터 추진계획을 보고받고 각종 시설물을 점검했다.

석계역 5번 출구 앞 지하보차도로 공간개선사업은 2024년 10월부터 디자인개발 및 기본설계 용역을 시작해 현재 공사를 앞두고 있는데, 석계역 철도 하부를 관통하는 도로여건 상 그간 서울시-성북구-국가철도공단-한국철도공사 등 관련기관 간 협의에 많은 시간과 노력이 소요됐다.

김태수 위원장은 지하보차도로 공간개선사업에 필요한 벽면 대리석 및 경관조명 등 설치를 위해 총 3억의 예산을 확보한 바 있는데, 이에 그치지 않고 주민의견 수렴 및 관계기관 간 협의과정을 면밀히 살피며 현장도 수시로 점검하는 등, 행·재정적 측면에서 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 전폭 지원하였다.

김 위원장은 “석계역 일대는 경원선 지상철도가 남북으로 가로지르고 있어 주변지역 간 연결을 위해 지하도로가 다수 조성돼있다”며, “시설 노후화로 인해 지하차도 보행환경이 열악해지고 도시경관 또한 저해하고 있어 주민들을 위한 공간개선 필요성이 높은 상황”이라고 설명했다.

현장 점검을 마무리하며, 김 위원장은 “본 사업은 2025년 내 준공될 예정인데, 주민들께 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위해 조속히 사업이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.


온라인뉴스팀
