관악구 “민생회복 소비쿠폰 ‘2차 지급’ 시작”

가구 합산 상위 10% 제외 인당 10만원

찾아가는 신청 서비스, 콜센터도 계속

관악 ‘2차 소비쿠폰’ 접수

박준희(앞줄 오른쪽) 서울 관악구청장이 은천동 주민센터에서 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 접수를 안내하고 있다.

관악구 제공

서울 관악구가 전날부터 1인당 10만원인 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 지급을 시작했다고 23일 밝혔다.이번 지급 대상은 가구 합산 소득 상위 10%를 제외한 구민이다. 올해 6월 부과된 건강보험료(장기요양보험료 제외) 본인부담금을 가구원 인원이나 유형별 선정기준액 이하이면 받게 된다.신청 기간은 다음달 31일 오후 6시까지다. 신청 첫주에는 온·오프라인 신청 모두 출생연도 끝자리를 기준으로 ‘요일제’로 운영한다. 신용▲신용·체크카드(카드사 홈페이지·앱·ARS·은행 영업점 등) ▲서울사랑상품권(서울페이 앱) ▲선불카드(주소지 관할 동주민센터) 중 원하는 방식을 골라 신청하면 된다.관악구는 본인이 신청한 경우 신청서를 재작성하지 않고 신분 확인이 되면 소비쿠폰을 지급한다는 방침이다. 다만 이의 신청이나 대리 신청, ‘찾아가는 신청’ 서비스의 경우 신청서를 새로 작성해야 한다.거동이 불편한 홀몸 어르신이나 장애인이 거주지 동 주민센터에 요청하면, 직접 방문해 신청서 접수와 지원금 지급을 돕는 ‘찾아가는 신청’도 운영한다. 신청 등과 관련한 전담 콜센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 소비쿠폰 가맹점, 사용처 등에 대한 사항은 관악구청 지역상권활성화과로 문의하면 된다.박준희 관악구청장은 “1차 소비쿠폰의 경우 지급율 98.6%(이의신청 지급분 제외)를 기록하며, 소비 증가로 지역 상권에 활력을 불어넣었다”며 “구민과 지역 소상공인 모두가 즐거운 추석 명절이 될 수 있도록 2차 지급과 이용 독려에도 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자