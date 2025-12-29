서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

명동 31일 글로벌 카운트다운…‘이순신1545 중

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악, 버스 차고지에 ‘서울창업허브’ 조성

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

창업 지원 ‘관악S밸리’ 핵심 시설
“경제 체질 강화하는 전략적 투자”
박준희 서울 관악구청장이 지난 7월 9일 관악S밸리 신림창업벤처센터에서 벤처창업 인프라에 대해 설명하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 서림동 신림3공영차고지 일대에 ‘서울창업허브 관악’이 조성된다고 29일 밝혔다.

서울창업허브는 창업기업의 안정적인 성장을 돕는 서울시의 ‘창업지원 종합거점’이다. 사무공간을 비롯한 종합 인프라부터 사업 전략 고도화, 투자자 매칭 등을 지원한다.

관악구는 그동안 민선 7기부터 추진해 온 ‘관악S밸리’ 조성을 위한 창업 인프라 확충을 강조하며 시에 ‘서울창업허브 관악’ 조성을 건의해 왔다. 그 결과 지난 17일 서울시 도시계획위원회 결정에 따라 기존의 시내버스 차고지 기능을 폐지하고 서울창업허브 관악 조성 사업을 추진할 수 있는 기반이 마련됐다. 서울창업허브 관악은 심층 기술(딥테크) 등 미래 신산업 분야 창업기업을 지원하는 관악S밸리의 핵심 시설이자 서남권 창업 생태계의 구심점 역할을 수행하게 된다. 2028년 착공, 2031년 준공이 목표다.

박준희 구청장은 “서울창업허브 관악은 단순한 창업 공간이 아니라 관악구의 산업 구조와 지역 경제 전반의 체질을 강화하는 전략적 투자”라﻿고 말했다.


김주연 기자
2025-12-30 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포구, 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수

2019년부터 올해까지 6년 연속 우수구 성과

광진, 공공기관 청렴도 3년째 1등급

709개 기관 평가… 구 단위 유일 김경호 구청장 “신뢰 행정 실현”

강동, 지역 기업 손잡고 다자녀 가정 양육비 부담

26회 ‘윈윈 프로젝트’ 결연식 333가정에 누적 10억원 후원

놀이공간·학원가 교통… 주민과 해답 찾는 강남

조성명 구청장, 현안 해결 앞장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr