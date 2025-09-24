‘도봉구청장이 찾아가는 민원 상담’ 97건 접수

9일간 전철역 3곳·대형 마트서

오언석 서울 도봉구청장이 지난 13일 오후 농협하나로마트 정문 앞에서 구민들과 인사하고 있다.

서울 도봉구는 오언석 도봉구청장이 직접 참여하는 현장 민원상담을 했다고 23일 밝혔다. 지난 10일부터 18일까지 9일간 지역 내 전철역 3곳과 대형 마트 1곳에서 실시해 민원 총 97건을 접수했다.구는 지난 2023년부터 ‘도봉구민 S.O.S, 구청장이 찾아가는 현장 민원상담’을 운영 중이다. 첫해인 2023년에는 187건, 지난해 454건의 민원을 수렴했다. 올해는 지난 6월 153건, 이번에 97건을 포함해 총 250건을 접수했다. 다음 달에도 전철역 주변에서 5차례 추가 실시할 예정이다.이번에 접수된 민원은 일반행정, 교통, 공원녹지, 청소환경 등 10개 분야다. 불법주정차 단속 등 일상 불편 사항은 현장에서 바로 답변했다. 또 장기 검토가 필요한 사항은 담당 부서에 전달해 이른 시일 안에 답변할 수 있도록 조치했다. 특히 일방통행 구간 지정, 전철역 버드스파이크(비둘기 퇴치용 장치) 설치 등 관계 기관과 협의가 필요한 사안은 경찰서, 한국철도공사 등과 연계해 단계적으로 처리할 예정이다.오언석 도봉구청장은 “앞으로도 주민 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 현장 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자