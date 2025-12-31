구로 “국토부 장관에 차량기지 이전 촉구”

서울Pn

주민 뜻 모아 3만명 서명부 전달
5차 국가 철도망계획 반영 요청


  •
장인홍(왼쪽 다섯 번째) 서울 구로구청장이 지난 24일 여의도 국회 의원회관에서 김윤덕(네 번째) 국토교통부 장관을 만나 구로차량기지 이전 사업 주민 서명부를 전달하고 있다. 맨 오른쪽은 윤건영 더불어민주당 의원.
구로구 제공


서울 구로구가 지난 24일 국회 의원회관에서 구로차량기지 이전 사업의 조속한 추진을 촉구하며 주민 서명부를 김윤덕 국토교통부 장관에게 전달했다.

30일 구에 따르면 서명부에는 구로차량기지 이전을 염원하는 주민 3만 866명의 뜻이 담겼다. 장인홍 구청장은 주민 대표들과 함께 김 장관을 만나 제5차 국가철도망 구축계획에 구로차량기지 이전 계획을 반영할 것을 요청했다. 이에 대해 김 장관은 적극적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

이번 서명부는 지난 7월부터 11월까지 주민 주도로 진행된 서명운동으로 마련됐다. 구는 다양한 홍보 채널을 활용해 서명운동을 알리고 행정적으로 도왔다.

앞서 구로구는 사업 재추진을 위해 2023년 국토부와 협의해 이전 후보지 발굴 가능성을 검토한 ‘구로차량기지 이전 기본구상 및 노선 설정 사전타당성조사 용역’을 진행했다. 지난해에는 제5차 국가철도망 구축계획 수립 관련 신규사업 건의서를 국토부에 제출한 바 있다. 이후 철도정책과와 철도건설과 등 국토부 관련 부서를 여러 차례 방문했다.

지난 2월에는 구로차량기지 이전의 조속한 추진을 촉구하는 민·관·정 협의체 성명서와 구의회 결의문을 국토부에 전달하고 지역사회와 지방의회의 공감대를 중앙정부에 알렸다.

장 구청장은 “구로차량기지 이전은 구로구의 미래를 좌우하는 핵심 사업”이라며 “주민의 뜻을 바탕으로 중앙정부와 긴밀히 협력해 사업이 재추진될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 말했다.

서유미 기자
2025-12-31 23면
